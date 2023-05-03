精星去年獲利登頂EPS 5.63元 擬配發1.9元股息爲23年新高

精星董事長焦佑衡。(鉅亨網記者張欽發攝)
精星董事長焦佑衡。(鉅亨網記者張欽發攝)

瀚宇博 (5469-TW) 轉投資 PCBA 廠精星 (8183-TW) 蘇州廠產能滿載，加上新增安徽蕪湖新廠區第一區在去 (2022) 年 7 月起投產挹注，去年營收及獲利雙創新高，稅後純益 6.75 億元，年增 35.09% 每股純益 5.63 元，今天公布去年股息 1.9 元，創 23 年新高。

以今天精星收盤價 53.7 元計算，現金殖利率爲 3.53%。

同時，精星 2023 年第一季財報營收 15.01 億元，毛利率爲 20.57%，季減 2.07 個百分點，年減 0.3 個百分點，稅後純益 1.11 億元，季減 37.64%，年減 36.57%，每股純益 0.93 元。

精星 2022 年營收 68.62 億元，毛利率 21.67%，年減 1.77 個百分點，稅後純益 6.75 億元，年增 35.09%，每股純益 5.63 元。

至於精星在蕪湖新廠區第一區完全投產後，是否加速投資力道進一步進行第二區投資，精星正在評估中國新能源車消費力道榮枯，再決定是否進行，目前尚未有進一步的決定。

目前精星產品應用以車用占比最高，達 7 成，其餘是少量多樣工控產品，隨著歐美車廠逐漸採用中國生產電動車車用電池系統，精星在汽車應用產品陸續取得客戶新訂單。

精星訂 6 月 14 日召開股東會。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+16.11%

$11,611

原投組報酬率

+7.03%

$10,703

投組標的成分

  • 40%

    資通

    2471

  • 20%

    欣興

    3037

  • 20%

    安勤

    3479

  • 10%

    事欣科

    4916

  • 10%

    晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞