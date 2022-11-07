廷鑫涉內控疏失恐損股東權益 證交所開罰20萬元

廷鑫涉內控疏失恐損股東權益 遭證交所開罰20萬元。(鉅亨網資料照)
廷鑫涉內控疏失恐損股東權益 遭證交所開罰20萬元。(鉅亨網資料照)

廷鑫興業 (2358-TW) 因多項內控制度與執行經核有多項缺失，恐損及股東權益，遭證交所開罰 20 萬元。

證交所表示，廷鑫興業因銷貨、收款循環暨採購及付款循環的內控設計與執行經核有多項缺失，且有損及股東權益之虞，已違反證交所對上市公司內部控制制度查核作業程序第 9 條第 2 項規定，依規定處以違約金新台幣 20 萬元。

證交所表示，已函請廷鑫公司洽非簽證會計師進行內部控制制度專案審查，後續並將加強對廷鑫公司監理。
 

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