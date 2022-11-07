廷鑫涉內控疏失恐損股東權益 證交所開罰20萬元

廷鑫涉內控疏失恐損股東權益 遭證交所開罰20萬元。(鉅亨網資料照)Tag內控廷鑫證交所股東權益廷鑫興業 (2358-TW) 因多項內控制度與執行經核有多項缺失，恐損及股東權益，遭證交所開罰 20 萬元。 證交所表示，廷鑫興業因銷貨、收款循環暨採購及付款循環的內控設計與執行經核有多項缺失，且有損及股東權益之虞，已違反證交所對上市公司內部控制制度查核作業程序第 9 條第 2 項規定，依規定處以違約金新台幣 20 萬元。 證交所表示，已函請廷鑫公司洽非簽證會計師進行內部控制制度專案審查，後續並將加強對廷鑫公司監理。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+29.42%$12,942原投組報酬率+23.60%$12,360投組標的成分40%耀勝320720%嘉聯益615320%華經246810%宜特328910%富蘭克林黃金基金美元A股延伸閱讀聯準會暗示升息循環還沒停 瑞銀：避險資金讓美元續強空頭氣盛散戶落跑 10月交易戶253萬8469戶 月減逾1成相關貼文