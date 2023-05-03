外資敲進聯電、鴻海 反手大賣海運三雄、緯創逾2萬張

外資敲進聯電、鴻海 反手大賣海運三雄、緯創逾2萬張（圖：鉅亨網資料照）
外資敲進聯電、鴻海 反手大賣海運三雄、緯創逾2萬張（圖：鉅亨網資料照）

台股今 (3) 日下跌逾 80 點失守季線，三大法人合計賣超 112.73 億元，其中外資賣超 91 億元。外資大買聯電逾 8000 張、鴻海逾 7000 張，並反手調節海運三雄，也賣超緯創 2.06 萬張。

三大法人合計賣超 112.73 億元，外資中止連二買再度轉賣、賣超 91.1 億元；投信續挺台股，買超 6.88 億元，連五買；自營商賣超 28.41 億元。期貨方面，外資多單減碼 411 口，淨多單 1.36 萬張，投信加碼空單 183 口，淨空單至 7720 張，自營商加碼多單 380 口至 5015 張。

觀察外資動向，今買超聯電 8349 張、長榮航 7639 張、鴻海 7556 張，欣興 7502 張、開發金 5529 張、台耀 5100 張，宏碁 4220 張，致伸、瑞軒超過 3000 張。

賣超標的中，外資大賣緯創 2.06 萬張、長榮也達 1.1 萬張、陽明 1.03 萬張、萬海 5477 張，賣超台泥 9514 張、友達 7287 張、亞力 5326 張、華城 4797 張。

投信方面，今買超榮剛 3279 張，廣達、緯創、定穎投控皆超過 2000 張，其他還包含開發金、東元、元太；賣超群創 4.05 萬張，華邦電 2287 張、智原、光罩、金居、裕隆皆超過千張。

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