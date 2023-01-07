蕪湖新產能效益挹注大 PCBA廠精星去年營收創新高 年增52%

瀚宇博 (5469-TW) 轉投資 PCBA 廠精星 (8183-TW) 蘇州廠產能滿載，新增安徽蕪湖新廠區第一區在去年 7 月起投產，並逐步拉高產能利用率，也有助訂單進一步提升，拉高營收及獲利。同時，精星今 (7) 日公布 2022 年全年營收以 68.79 億元創新高，年增 52.44%。

至於精星在蕪湖新廠區第一區完全投產後，是否加速投資力道進一步進行第二區投資，精星正在評估中國新能源車消費力道榮枯，再決定是否進行，目前尚未有進一步的決定。

精星 2022 年 12 月 營收 5.96 億元，改寫歷史同月營收新高，月減 7.56%，年增 11.87%，累計 2022 年第四季營收 18.78 億元，為單季營收歷史次高，季減 1.45%，年增 34.63%，2022 年全年營收以 68.79 億元創新高，年增 52.44%。

精星安徽蕪湖新廠區去年 7 月起投產，挹注精星 2022 年第三季營收以 19.06 億元創新高，單季稅後純益 1.62 億元，季增 1.13%，年增 2.1 倍，每股純益 1.36 元。精星 2022 年前三季營收 50.01 億元，毛利率 21.3%，年減 0.1 個百分點，稅後純益 4.98 億元，年增 1.03 倍，每股純益 4.15 元。

目前精星產品應用以車用占比最高，達 7 成，其餘是少量多樣工控產品，隨著歐美車廠逐漸採用中國生產電動車車用電池系統，精星在汽車應用產品陸續取得客戶新訂單。