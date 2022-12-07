新能源車需求穩定走高 精星11月營收6.44億元改寫單月次高

瀚宇博 (5469-TW) 轉投資 PCBA 廠精星 (8183-TW) 蘇州廠產能滿載，新增安徽蕪湖新廠區第一區在 7 月起投產，並逐步拉高產能利用率，預估第四季新客戶完成認證後，有助訂單進一步提升，拉高營收及獲利。同時，精星今 (7) 日公布 11 月營收 6.44 億元，也改寫單月營收歷史次高。

精星 11 月營收 6.44 億元，改寫單月營收次高，月增 0.93%，年增 47.14%，累計 2022 年前 11 月營收 62.83 億元，年增 57.86%，公司指出，營收大幅成長主要因為車用電子新能源需求穩定。

至於精星安徽蕪湖新廠區第一區完全投產後，是否加速投資力道進一步進行第二區投資，精星正在評估中國新能源車消費力道榮枯，再決定是否進行。

精星安徽蕪湖新廠區 7 月起投產，挹注精星第三季營收以 19.06 億元創新高，單季稅後純益 1.62 億元，季增 1.13%，年增 2.1 倍，每股純益 1.36 元。精星前三季營收 50.01 億元，毛利率 21.3%，年減 0.1 個百分點，稅後 4.98 億元，年增 1.03 倍，每股純益 4.15 元。

目前精星產品應用以車用占比最高，達 7 成，其餘是少量多樣工控產品，隨著歐美車廠逐漸採用中國生產電動車車用電池系統，精星汽車應用陸續取得客戶新訂單。