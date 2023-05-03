〈陸港盤後〉鮑爾今夜最後一次升息？ 恒生指數走低

香港恒生指數周三（3 日）收盤走低，投資人等待美國聯準會（Fed）公布利率決策，經濟學家預料央行官員將升息 1 碼 （25 個基點），並暗示之後暫停升息。

恒生指數周三收盤跌 1.18%，恒生科技指數大跌 1.63%。中國適逢五一連假，證交所休市。

Fed 將在台北時間周四凌晨 2 點公布利率決策，主席鮑爾並將在半小時後舉行記者會，市場普遍預期，在金融市場震盪、國會議員壓力下，Fed 本次將升息 1 碼至 5.00％～5.25%，把利率調升至 2007 年以來最高。

這次 Fed 不會發布任何經濟和利率預測，代表聯邦公開市場委員會 (FOMC) 決策聲明措辭的細微變化，或是鮑爾在記者會上提到的任何線索，都會讓人再三推敲。

摩根大通美國首席經濟學家 Michael Feroli 說，這場記者會將讓鮑爾有機會進一步解釋 Fed 的想法，這對鮑爾來說頗具挑戰性，他會設法避免讓市場以為 Fed 已經完成任務。

Feroli 說：「看起來他們似乎決心再次升息，但大家將聽見更多和暫停升息有關的意見。因此，看起來，他們想要暫停，但知道打擊通膨的工作未完。」

儘管有一些官員主張，Fed 應該在暫停升息之後恢復升息，但觀察家更在意什麼條件會讓 Fed 決定降息。

由於 Fed 內部幕僚和部分官員預期今年美國將步入經濟衰退，市場預測 Fed 最快 9 月會降息，但 3 月點狀圖顯示目前尚無任何官員預測今年會降息。

此外，投資人也關注美國地區銀行的問題。美國地區銀行 PacWest Bancorp 和 Western Alliance Bancorp 周二股價重挫，PacWest 收盤暴跌 28%，Western Alliance 急瀉 15%。今年來這兩檔股票的市值蒸發逾 50 億美元。

彭博行業研究研究分析師 Herman Chan 說：「雖然第一共和銀行的結局是一個好兆頭，但我們還沒針對地區銀行股信心缺失的明確解決方案，可能需要監管機關或政府做出更全面的回應。」