〈陸港盤後〉香港首季GDP擴張2.7% 恒生指數走高

香港恒生指數周二（2 日）收盤走高，利多是香港第 1 季國內生產毛額（GDP）擴張 2.7%，扭轉前四季萎縮趨勢，且中共中央政治局宣示要重視通用人工智慧（AI）發展，激勵 ChatGPT 概念股。

恒生指數周二收盤漲 0.2%，恒生科技指數收盤跌 0.08%。中國適逢五一連假，證交所休市。

香港特首李家超周二表示，香港上季 GDP 較一年前成長 2.7%，遠優於經濟學家原估的擴張 0.5%，並扭轉去年第 4 季負成長 4.1% 頹勢。

李家超指出，隨著中國經濟持續回升，香港航空運力加速恢復，相信第 2 季經濟會比第 1 季好，今年經濟會比去年好。

香港 2022 年全年經濟萎縮 3.5%，經濟學家預測，2023 年經濟將擴張 3.5% 至 5.5% 。國際貨幣基金（IMF）周二公布的《區域經濟展望》則顯示，香港今年經濟將成長 3.5%，成長率比去年 10 月預測的 3.9% 小。

李家超並說，五一連假來臨，周末兩日共有逾 76 萬人次入境，其中超過 32 萬人次是中國旅客；西九文化區博物館有 1.9 萬人次入場，故宮文化博物館有 7,300 人次入場，分別創開館以來單日新高。此外，李家超表示，特區政府上周啟動「開心香港」活動，「全港戲院日」吸引 22.2 萬人次，是平常的三倍，創下 4 月單日最高入場人次紀錄。

此外，港股 ChatGPT 概念股走高，百度股價大漲逾 1%。利多是中共中央政治局 4 月 28 日召開會議，分析經濟形勢和工作，宣示要重視通用 AI 發展，營造創新生態，重視防範風險。

阿里巴巴創辦人馬雲也再度傳出消息，繼馬雲獲聘香港大學榮譽教授後，日本東京大學在周一發布消息：聘請馬雲為東京學院客座教授，專業是「可持續性農業、糧食生產」。

據《路透》報導，東京大學官網的消息顯示，馬雲的任期從今年 5 月開始到 10 月 31 日結束，但東京大學表示合約可按年度續簽。阿里巴巴股價周二收盤。