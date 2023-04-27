〈陸港盤後〉中國3月工業企業營收由降轉增 A股三大指數齊揚

中國 A 股市場三大指數周四（27 日）收盤齊揚，滬指漲 0.67%，利多是最新經濟數據顯示，中國 3 月工業企業營收由降轉增，利潤降幅縮小，顯示市場需求回升。

滬指周四收盤漲 0.67% 報 3,285.88 點，深成指漲 0.28% 報 11,217 點，創業板指漲 0.58% 報 2,307.27 點；兩市成交額合計人民幣 1.0449 兆元，「北向資金」淨流出 1.66 億元。

保險、醫藥類股強勢拉升，醫療保健、建築、券商、零售、銀行、汽車、家電等族群均上揚，CPO、AIGC、網遊、算力等類股則大跌。

香港恒生指數周四收盤漲 0.42%，恒生科技指數跌 0.26%。

中國國家統計局周四公布的數據顯示，上季全國規模以上工業企業的利潤總額為人民幣（下同）1.51674 兆元，較去年同期下滑 21.4%，降幅略小於今年頭兩月的 22.9%；外商及港澳台商投資企業的利潤總額為 3,318.1 億元，銳減 24.9%。

今年 3 月，受宏觀經濟運行良好、市場需求回升帶動，全國規模以上工業企業營業收入年增 0.6%，扭轉去年 11 月以來持續下降局面。而 3 月規上工業企業利潤下降 19.2%，降幅較 1～2 月縮小 3.7 個百分點。

國家統計局工業司統計師孫曉表示，整體而言，工業企業利潤降幅仍然較大，企業虧損額仍較高，但上游價格回落，有利於提振下游行業獲利。下階段，政府應繼續著力擴大市場需求，提振市場信心，改善企業預期，提高產銷銜接水準，促進工業企業利潤加速回升。

《彭博》中國經濟學家曲天石說，在中國政府取消嚴格疫情封控措施後，服務業帶動經濟回升，但市場對製成品的需求仍然非常疲弱。 由於中國經濟復甦仍不順，政府必須保持支持性政策立場，並準備提出更多刺激措施。

財信研究院副院長伍超明則表示，工業利潤的成長率有望在上半年築底回穩。隨著國內疫情快速過峰，支撐服務業、消費回升，加上「穩增長」政策持續發力顯效，內需有望明顯改善，對工業企業獲利帶來有力支撐。