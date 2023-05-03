和勤精機營收站穩2億元大關 4月以2.09億創9個月新高

精密沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 營收連兩個月站穩 2 億元大關 ，和勤精機 (1586-TW) 今 (3) 日公告 4 月營收 2.09 億元，月增 3.5%，年增 21.33%，公司指出，汽車零件業務穩定攀升，硬碟零件也逐漸回溫，和勤營收逐月走高，新訂單與新客戶的貢獻助力，下半年旺季可期。

和勤精機 2023 年累計前 4 月營收 6.9 億元，年減 22.78%。

和勤精機分析，2023 年 4 月兩大業務的營收分別為，汽車零件 1.75 億元，佔比 83.53%；硬碟機構件（VCM Plate）3100 萬元，佔比 14.65%。在中國整體車市仍陷入降價促銷戰局，新能源車的銷售也受到波及，和勤的燃油車大客戶訂單尚未完全回到過去水準，不過重卡零件、工業器械液壓泵零件、韓系車用零件等新訂單挹注，4 月汽車零件營收仍然逆勢續增長。

和勤近年深化客戶關係有成，在全球解封之後，疫情前布局的產品訂單回流、重啟，填補了原本客戶需求還沒回到原有水準的缺口，即使中國車市消費仍在觀望，和勤的車用零件營收還能保持成長。公司表示，2023 年仍有許多新產品將在下半年開始出貨，包括美系電動車大廠新車款多項零件，加上新能源車的發動機定子、轉子零件也有機會在下半年出貨給中國品牌廠。

和勤精機 2022 年營收爲 25.4 億元，毛利率 12.94%，年減 6.41 個百分點，全年稅後純益 4313 萬元，年減 59.94%，每股純益 0.53 元。

和勤精機擬對去年股利配發 0.2 元現金股利及 0.05 元股票股利，合計爲 0.25 元。