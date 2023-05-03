〈世界法說〉Q1 EPS 0.83元 近5年低點 營運長尉濟時接任總座

世界先進董事長方略。(鉅亨網資料照)
世界先進董事長方略。(鉅亨網資料照)

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW)今 (3) 日公告財報，毛利率滑落至 30.03%、面臨 3 成保衛戰，營益率則稍優於預期，稅後純益 13.64 億元，季減 44.98%，年減 66.66%，每股純益 0.83 元，探 5 年來新低。世界先進董事會並通過人事異動案，由營運長尉濟時接任總經理。

世界先進第一季營收 81.87 億元，季減 14.48%，年減 39.32%，毛利率 30.03%，季減 9.19 個百分點，年減 18.34 個百分點，營益率 16.68%，季減 9.04 個百分點，年減 20.29 個百分點；稅後純益 13.64 億元，季減 44.98%，年減 66.66%，每股純益 0.83 元。

世界先進財測預估，以 1 美元兌換新台幣 30.1 元匯率假設，第一季毛利率將介於 29-31%，營益率則是 14.5-16.5%，財報結果出爐，毛利率符合預期，營益率則稍優於預期。

世界先進第一季受傳統淡季因素影響、客戶也持續調整庫存，晶圓出貨量預計減少 7-9%，平均銷售單價下滑 4-6%，加上不利的匯率因素，及晶圓五廠新產能逐漸開出，導致折舊成本增加。

世界先進董事會今日也通過 5 月 2 日通過，由營運長尉濟時接任總經理職務，董事長暨總經理方略職務調整為董事長暨策略長。

尉濟時於美國賓州大學電機工程研究所取得博士學位，並於 2021 年 10 月加入世界先進擔任營運長，協助推升公司營運與發展，並取得良好成果。

加入世界先進前，尉濟時曾任職於國際半導體企業，累積超過 30 年的豐富產業經驗，負責生產營運、業務開發及行銷等相關業務，並擔任營運管理高階主管職位。尉濟時將負責公司生產、業務開發、技術開發及行政與資訊之整合與管理。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+12.99%

$11,299

原投組報酬率

+5.81%

$10,581

投組標的成分

  • 40%

    安勤

    3479

  • 20%

    晟田

    4541

  • 20%

    優盛

    4121

  • 10%

    晶宏

    3141

  • 10%

    富邦臺灣中小A級動能50ETF基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞