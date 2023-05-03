東聯碳捕捉氣體本季獲半導體客戶認證 出貨加馬力

碳循環商機正夯，石化產業製程中的碳捕捉成為業者著墨的一大重點，東聯 (1710-TW) 利用 EO 製程副產品產出的二氧化碳，透過碳捕捉技術再製供半導體、工業客戶使用生產成其他產品，東聯指出，本季將完成半導體客戶認證，今年氣體出貨與營收規模都將顯著放大。

東聯表示，目前二氧化碳業務進展順利，半導體客戶預計本季就會通過認證，預計氣體今年出貨比重將一舉從去年約 7-8% 拉升至 2 成。

東聯也同時開發 EO 衍生特化產品，目標今年特化比重增加至 3 成，持續降低乙二醇 (EG) 比例，降低受市場需求下滑的衝擊。東聯表示，特用化學、氣體兩個事業群平均毛利超過 15%，隨著兩個業務銷售提升，加上揚州廠進行整改優化生產效率，將可帶動今年毛利率表現。

東聯是使用胺吸收法技術捕捉二氧化碳，胺吸收法是目前主流的碳捕捉技術，二氧化碳進入設備後與胺結合，再透過控制溫度變化來取得捕捉下來的二氧化碳，目前乙醇胺 (EA)、二乙醇胺 (DEA) 等皆為此技術重要胺原料。

東聯 2001 年已商轉旗下一座 EA 廠，目前年產能 4 萬噸，自產的 EA 進入碳捕捉製程取得二氧化碳後，再經處理可用於生產碳酸乙烯酯 (EC) 以及食品級、工業用與半導體的二氧化碳，成為碳捕捉循環。

二氧化碳用途廣泛，除可用在半導體中浸潤式微影製程、清洗製程中去除靜電、深極紫外光刻雷射光源外，工業可用於焊接、乾冰，以及食品、消防、醫療等應用。胺吸收技術可回收超過 90% 的二氧化碳，是經濟效益最佳化的處理方式，且二氧化碳純度可超過 99%。

而東聯二氧化碳純度等級達 99.9999%，可供應 5 奈米、3 奈米等先進製程需求。東聯氣體業務涵蓋氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳，氣體年產量 65 萬噸，液態氣體年產量 17 萬噸。