特斯拉中國漲人民幣2,000元 定價策略轉向動態模式

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 持續調整售價，周二（2 日）調高中國、美國、日本、加拿大等國售價，顯現定價策略轉向動態模式的跡象。

今年在經歷全球範圍多次降價之後，特斯拉終於在周二再次上調電動車價格。其中中國入門級 Model 3 的價格調高人民幣 2,000 元，並調漲美國、加拿大及日本市場售價。

不過，即使特斯拉漲價，Model 3 和 Model Y 的價格仍然遠低於去年同期。在中國市場，特斯拉漲價後，Model 3 起售價為人民幣 231,900 元；美國 Model 3 起售價為 40,240 美元，而 Model Y 起售價為 47,240 美元，較去年同期售價仍然便宜 14% 至 24%。

據《第一財經》報導，今年以來，特斯拉價格調整更為頻繁。在美國，特斯拉已經七次調整售價。其定價策略也已經完全由傳統汽車行業的固定定價模式轉變為更接近航空、酒店業或叫車平台的實時定價模式。

上月特斯拉公布財報後，就宣布漲價。最新財報顯示，利潤率大幅下滑，毛利率跌破該公司此前設定的 20% 紅線，這也是九個季度以來，毛利率首次不到 20%。

特斯拉執行長馬斯克表示，將優先考慮電動車銷售成長，而不是利潤率。不過他強調，在可能的情況下，也會將價格調高價格。

上季特斯拉全球交車量超過 42.2 萬輛，較去年同期增長 36%。特斯拉在公布財報時說：「我們的近期定價策略考慮了長期單車盈利能力，包括特斯拉在自動駕駛、超級充電、行動服務連接及售後服務方面的潛在價值。我們預估產品定價將繼續因多重因素而上下波動。」

特斯拉並表示，預計車輛成本將持續降低，原因包括新工廠生產效率提高和物流成本降低，同時特斯拉仍專注於營運槓桿提升。

特斯拉去年下半年開始在中國降價，並掀起中國電動車市場「驚濤駭浪」的價格戰。以比亞迪為首的一系列國內電動車品牌都展開激烈價格競爭，並觸發全球超過 40 個汽車品牌在在中國降價。比亞迪在今年上海車展上推出一款價格低至 1 萬美元的新型電動車「海鷗」，引發市場高度關注。