特斯拉正式在中國向第三方開放充電網 首批10座超級充電站

中國非特斯拉車主也可以使用特斯拉充電站了，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 周二（25 日）宣布，正式在中國向部分非特斯拉品牌新能源車主開放充電站，進一步落實「充電網絡開放試點計畫」。

據《澎湃新聞》報導，特斯拉首批試點開放的充電站，包含 10 座超級充電站、120 座目的地充電站，且涵蓋 37 款車型。

這 10 座特斯拉超級充電站，分布在北京和上海的商務辦公區、購物中心等新能源車主聚集區，想參與活動的車主，可透過特斯拉應用程式（App）體驗這項服務。

特斯拉表示，未來這項計畫將在更大範圍內覆蓋特斯拉充電網絡，不斷擴大對不同品牌和車款的服務範圍。

自 2021 年 11 月特斯拉在全球啟動超級充電站試點開放計畫以來，至今已有中國等 18 個國家和地區的非特斯拉用戶可享受此項服務。執行長馬斯克曾說：「向非特斯拉品牌車輛開放充電網絡，可以鼓勵更多車主使用電動車，這為我們推廣新能源的使命提供了支持。」

基礎設施建設共享，是充電樁行業發展的大趨勢，也是特斯拉等新能源車廠在基礎設施方面採取的策略。特斯拉在中國的第一座超級充電站於 2014 年在上海建成，截至 2023 年 4 月底，特斯拉已經在中國設立 1,600 多座超級充電站、1 萬多個超級充電樁，以及 700 多座目的地充電站、2,000 多個目的地充電樁，100% 覆蓋中國所有省會城市及直轄市。特斯拉在北京、上海、深圳等新能源車保有量快速攀升的大型城市，已基本建立「15 分鐘充電生活圈」。