特斯拉調高中國、美國市場售價 Model 3、Model Y漲人民幣2,000元

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 持續調整售價，把 Model 3、Model Y 在中國市場的售價調漲人民幣 2,000 元，在美國市場的售價則調高 250 美元。

據《彭博》報導，特斯拉把 Model 3 在中國的售價上調至人民幣 23.19 萬元，此前為 22.99 萬元；Model 3 高性能版漲至 33.19 萬元，此前為 32.99 萬元；Model Y 漲至 26.39 萬元，此前為 26.19 萬元；Model Y 長續航版漲至 31.39 萬元，此前為 31.19 萬元；Model Y 高性能版漲至 36.39 萬元，此前為 36.19 萬元。

另特斯拉美國官網宣布，把 Model Y 長續航版價格調高至 50,240 美元，此前為 49,990 美元；Model Y 高性能版漲至 54,240 美元，此前為 53,990 美元；Model 3 漲至 40,240 美元，此前為 39,990 美元。

此前特斯拉多次降價，使其在美國市場最暢銷車款的成本調低近三分之一。特斯拉在即將公布上季財報前夕，特斯拉美國官網宣布，調降 Model Y 長續航版、Model Y 高性能版及 Model 3 後輪驅動版的售價，在特斯拉持續降價的情況下，投資人格外關注該車廠的毛利率。該車廠上季毛利率為 19.3%，降至逾兩年來最低水準。