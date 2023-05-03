〈紐約匯市〉美3月職位空缺降 美元終止連4升 市場聚焦Fed決策

美國公布 3 月職位空缺數跌至近兩年新低後，美元指數周二 (2 日) 走貶，終止連四升，與此同時，投資人將目光投向聯準會 (Fed) 決策會議。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.23%，至 101.92。DXY 盤中升至三周高點，並在職位空缺數據出爐後拉回。

美國公布 JOLTs 職位空缺數降至 959 萬個，為連續三個月下滑，並創近兩年新低，勞動力市場的一些疲軟跡象可能有助於 Fed 打擊通膨；同日另一份數據顯示美國 3 月工廠訂單增長 0.9%，終止連兩個月的下滑態勢，但遜於市場預期。

發布經濟數據的同時，Fed 周二起召開為期兩天的政策會議，投資人試圖評估 Fed 周三結束會議時，是否會暗示暫停升息，或是因通膨仍居高不下，必須進一步升息。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示：「最大的問題在於，Fed 是否發出政策已經夠嚴格的信號，或者暗示不會要求進一步收緊政策。」

美元下跌之際，歐元小漲 0.24% 至 1.0999 美元，終止連三貶。

在數據顯示歐元區銀行正在收緊放貸且核心消費者物價指數 (CPI) 意外放緩後，歐元盤中一度走貶，因為這提高了歐洲央行 (ECB) 在周四 (4 日) 以較小幅度升息的可能性。

市場原先預期 ECB 將在本周升息 2 碼，自 3 月中旬以來，歐美利差收窄持續帶動歐元走強。

在澳洲央行 (RBA) 意外升息 1 碼，並暗示可能進一步收緊政策後，澳幣盤中攀近 1.4%，達到 4 月 21 日以來最高的 0.6717 美元，截稿前漲勢收斂至近 0.6%，報 0.6663 美元。

RBA 意外升息，使澳洲現金利率來到 11 年最高的 3.85%。

澳洲國民銀行 (National Australia Bank) 外匯策略主管 Ray Attrill 表示：「RBA 現在認為現金利率必須要達到 4% 才能停止，由於 4 月以來的數據偏強，央行的確有可能再一次升息，但是否會在 6 月，還有待觀察。」

日元觸及 3 月 8 日以來新低後，自近兩個月低點回彈，截稿前升 0.7% 至 136.50 日元兌 1 美元。

在第一共和銀行宣告倒閉，並由摩根大通 (JPMorgan) 接手後，美國區域銀行股再度興起賣壓，促使人們呼籲 Fed 暫停進一步升息，以免經濟遭到滯後效應波及。

對美國金融體系穩定性的擔憂令加密貨幣獲得提振，截稿前，比特幣升近 3% 至 28,647.8 美元，以太幣也漲 2.8% 至 1,817.2 美元。

LMAX Group 市場策略師 Joel Kruger 表示，與銀行業脆弱性的相關壓力，促此人們積極關注持有去中心化貨幣的價值。「由於市場預期 Fed 將在本次會議上發表沒那麼強硬的言論，美元普遍走軟，這導致美元不再受利差支撐，且可能反過來支持加密資產。」

截至台灣時間周三 (3 日) 約 6:00 價格: