台泥擴大新能源布局 子公司NHOA擬發綠色CB籌資2.5億歐元

台泥 (1101-TW) 今 (2) 日公告，擬參與轉投資儲存能公司 NHOA S.A. 的募資案，投資金額上看歐元 2.5 億元、約新台幣 85 億元，持續擴大儲能、電動車快充等布局。而在儲能及碳權題材持續發威下，台泥今日股價也續強，盤中一度大漲 4%，最高衝上 40.25 元，創近 10 個月新高。

NHOA 此次將發行 5 年期 2.5 億歐元的綠色可轉換公司債 (green convertible bond)，募集資金將全部用於綠色投資計畫。

其中，0.5-1 億歐元將用於支持 NHOA 在四大洲大型儲能業務的拓展，另外 1.5-2 億歐元，將支持旗下子公司 Atlante Co. 在義大利、法國、西班牙和葡萄牙境內，能保持當前快速發展速度，積極打造南歐最大充電網絡。

截至今年三月，Atlante 充電樁建置已達到 1000 樁，還有約 1600 樁正在建置，目標是 2025 年建置並運營 5000 充電樁，到 2030 年前建置超過 3.5 萬樁。 NHOA 也正在評估 Atlante 的進一步籌資計畫。

NHOA 在 2021 年 7 月被台泥收購後，近兩年時間業績已呈現大幅成長，全球儲能事業已獲 4.5 億歐元訂單，在四大洲正建置總計約 1.4GWh 的儲能系統。目前 NHOA 為 Taiwan Cement Europe Holdings B.V. 持股 65.15% 之子公司。

台泥計畫將透過台泥國際集團有限公司 (TCCIH) 或 TCCIH 之子公司，擇一或併同直接或間接投資參與 NHOA 此次募資案。而這也是台泥企業團體系首次發行綠債，台泥預計今年也將在台灣發行綠色、永續或可持續發展債券。