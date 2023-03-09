澳洲伯斯鑄幣廠涉嫌黃金摻雜質 100噸銷售到中國

澳洲伯斯鑄幣廠（Perth Mint）涉嫌將逾 100 噸不符合要求的金條賣到中國，摻入銀、銅等雜質，並隱瞞事實，上海黃金交易所則駁斥相關報導內容背離真相。

據澳洲廣播公司（ABC）周一（6 日）報導，伯斯鑄幣廠從 2018 年開始在黃金中摻入雜質，以節省成本，估計每年可省下 62 萬澳元，而該鑄幣廠去年共銷售價值 203 億澳元的黃金。

鑄幣廠在黃金中添加雜質，業界在某種程度上是可以接受的行為，並不違法，但對精煉商來說風險較高，因為鑄幣廠摻入過多的銀、銅等雜質，會降低金條成色。

伯斯鑄幣廠位於西澳州，建於 1896 年，是全球最大新開採黃金加工廠，也是世界唯一有政府擔保的鑄幣廠。

伯斯鑄幣廠的摻雜計畫在 2021 年 9 月浮出水面，該鑄幣廠最大買家投訴在兩根金條中檢測出過多銀含量，不符合標準。對此，伯斯鑄幣廠在收到投訴當天就啟動內部調查，並停止摻雜做法。

伯斯鑄幣廠內部報告顯示，該鑄幣廠向最大買家隱瞞「摻雜」的證據，一位內部人士稱之為「最高級別醜聞」。

報告顯示，在 2021 年 9 月 30 日的一次會議上，時任鑄幣廠執行長 Richard Hayes 決定，只向客戶提供合規化驗證明，將證明產品不合規的舉證責任留給買家。而 Hayes 不久後便宣布退休。

專家表示，所有測試結果理應都發送給買家，否則可視為掩蓋事實。鑄幣廠選擇性披露一些可能對他們的聲譽和商業行為影響較小的訊息。

伯斯鑄幣廠的內部調查顯示，向上海買家出售的低標準金條多達 100 噸，可能需要召回。這些金條按周二價格計算，價值 87 億澳元，這筆費用最終可能由澳洲納稅人買單。

澳媒還提及上海黃金交易所是這些金條的買家，但上海金交所周三否認。上海金交所表示，該報導的內容背離真相，相關媒體沒盡到內容審查責任，導致失實內容消息在網上傳播，嚴重傷害上海金交所聲譽。