澳洲央行擬進行30年來最大規模改革 將設政策委員會、減少會議次數

根據一項獨立評估報告，澳洲當局建議對央行的運作進行改革，包含成立貨幣政策專家委員會、減少政策會議次數等，以改善決策流程，這將是澳洲央行 (RBA) 過去 30 年來最大規模的一次改革。

上述計畫的最大變動，是採用與加拿大央行 (BoC) 和英國央行 (BOE) 類似的貨幣政策委員會架構。澳洲財政部長 Jim Chalmers 並宣布，央行每年召開決策會議的次數，也將從目前的 11 次減少為 8 次。

評估報告指出，澳洲央行理事會的人員組成與決策過程，未能充分影響利率決策、戰略以及央行的基本分析與判斷。

為了改進決策過程，報告建議將更多具有經濟專業知識的人員納入貨幣政策委員會，並鼓勵讓更多人參與會議，以挑戰央行內部人士的觀點，並呼籲設立另一個委員會，負責處理央行的內部治理問題。

不過，上述報告不建議更改 2%-3% 的通膨目標，但建議決策者將充分就業視為一項關鍵目標。自 1990 年代中期以來，通膨目標一直是央行所有決策的基礎。

澳洲央行理事會成員目前共有九人，包含央行總裁、副總裁、財政部長以及來自商界和學術界的六名成員。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 將於周四稍晚針對評估報告提出的建議作出回應。

在食品、能源價格和租金飆漲之際，利率快速上升加劇了澳洲人民的生活成本壓力，對央行做法的不滿情緒，在當地掀起要求 Lowe 下台的呼聲，但 Lowe 堅定表示不會離職。

隨著 Lowe 的任期將在 9 月中旬結束，一些經濟學家認為，他的接班人選可能來自海外其他央行。

投行 RBC Capital Markets 首席經濟學家 Su-Lin Ong 表示，設立一個貨幣政策專家委員會，將確保央行就利率動向進行更完整的辯論，進而取得更好的結果。

為了提高央行透明度，評估報告也要求在每次會議結束後召開記者會、五年後發布論文，並且允許委員會成員偶爾公開談論政策前景，同時任命新的通訊事務總監，促進消息傳遞。