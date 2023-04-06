澳洲取消幣安金融服許可牌照 多國監管機構緊盯

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）周四（6 日）將關閉期澳洲衍生商品業務，此前該公司在監管機構對其業務展開調查之際，已放棄金融服務執照。

路透報導指出，澳洲證券和投資委員會（ASIC）一直在對幣安展開「有針對性的審查」，該審查於今年 2 月首次獲得證實，當時幣安表示，公司錯誤的將一些散戶投資人歸類為批發投資人。幣安基於澳洲法規通知這些使用者並將其衍生性商品部位平倉，並賠償客戶所遭受的損失，據稱有 500 名用戶受到影響。

ASIC 取消幣安旗下負責衍生品交易的 Oztures Trading Pty Ltd（或稱 Binance Australia Derivatives）持有的澳洲金融服務許可牌照並即刻生效，而幣安在 2024 年 4 月 8 日之前繼續作為澳洲金融投訴管理局成員的要求沒有受到影響。而針對幣安現有的客戶，將在 4 月 21 日被強制關閉所有剩餘的未平倉部位。

ASIC 主席 Joe Longo 表示：「依法對零售和批發客戶進行分類是十分重要的事。根據澳洲金融服務法，交易加密貨幣衍生品的零售客戶享有重要權利和消費者保護，包括透過澳洲金融投訴局獲得外部爭議調解。」

Longo 指出，許多加密貨幣產品和服務不受 ASIC 監管，監管機構支持替該資產類別制定「監管框架」。另外，ASIC 在聲明中還提到美國商品期貨交易委員會（CFTC）的訴訟，以及英國、日本、義大利和新加坡的監管行動。

幣安在聲明中表示，最近在與 ASIC 進行接觸後，決定在澳洲採取「更集中的方法」，另外幣安也補充說，關閉交易不會影響使用其現貨交易產品的澳洲用戶。