〈台股盤中〉傳產、中小型股撐盤 翻紅收復十日線

台股今 (2) 日在台積電再度失守 500 元關卡領跌下，大盤開盤下跌，不過隨著傳產股撐盤，生技族群等中小型股逆勢走強，指數翻紅震盪，收復十日線，挑戰季線反壓，估量 2500 億元。

櫃買指數震盪走高，最高一度來到 212.1 點，上漲逾 1%，挑戰連四紅；其中，資訊服務漲勢最強勢，上漲超過 2%，其次為生技醫療也有近 2% 漲幅。

電子權值股表現方面，台積電早盤再度失守 500 元大關，隨著低接買盤進駐，股價一度翻紅來到 502 元，盤中則在盤下震盪；聯發科法說會過後，股價開低走高，盤上震盪；鴻海、聯電、日月光、廣達均站穩盤上。

傳產股扮演穩盤角色，中鋼小漲震盪；水泥雙雄也獲資金敲進，台泥勁揚超過 3%，亞泥同樣走揚，華新也站穩紅盤。

重電族群同步走高，士電攻上漲停價 110.5 元，亞力、中興電、華城大漲超過 5%，廣錠、長園科、大同、東元也有逾 3% 漲幅。

軟體概念股持續成為資金追逐焦點，大世科、邁達特、敦陽科、叡揚亮燈漲停，大綜、零壹勁揚逾半根漲停，華電網、倍力、豪勉也有逾 3% 漲幅。

生技族群漲勢重啟，台耀、台康生雙雙亮燈漲停，順藥、和康生、中裕、美時、麗豐 - KY、大樹、奈米醫材、智擎、合一、承業醫都有超過 2% 漲幅。