天然氣後市看漲？分析師：突破2美元中段區間是關鍵

天然氣期貨價格 4 月走漲近 9%，且守在 2 美元的中間水準，很大程度上代表今年美國天然氣的定價。

紐約商品交易所亨利港交易最活躍的 6 月天然氣期貨周五 (28 日) 上漲 5.5 美分或 2.3%，收每百萬 Btu 2.41 美元，本周雖然持平，但月線上漲 8.8%。

在美國能源資訊署 (EIA) 公布上周天然氣庫存數據與市場預期相差不遠之後，天然氣價格上漲。

EIA 公布，上周 (4/21 止) 天然氣庫存增加 790 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣庫存增加 720 億立方英呎，且 5 年平均增加 430 億立方英呎。

EIA 記錄顯示，納入上周增加的庫存量後，天然氣總庫存量達到 2.009 兆立方英呎。按照當前水準，天然氣庫存量約較去年同期 1.484 兆立方英呎高出 35%，且較 5 年同期均值 1.644 兆立方英呎高出 22%。

天然氣在去年 8 月飆漲至每百萬 Btu 10 美元的 14 年高點後開始暴跌，此後關於看跌趨勢何時轉向的討論一直很激烈。

今年短暫期間，市場似乎處於大幅反彈的尖端，就像在 2 月經歷月初跌破 2 美元後 (2020 年 9 月以來首見)，當月下旬有漲破 3 美元。

然而，自 2023 年初以來，天然氣價格並未強勢突破 2 美元的中段水準，技術圖表專家表示，如果燃料要形成新的上升軌跡，突破這水準至關重要。

能源市場諮詢公司 Gelber & Associates 分析師研判，5 月天氣可能開始回暖，但在氣溫接近 10 年正常水準之前，天然氣需求可能會受到抑制。