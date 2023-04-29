〈能源盤後〉供應將趨緊 第一共和可望獲救 原油收高 WTI月線轉升

在供應趨緊預期的推動下，原油期貨價格周五 (28 日) 大幅收高，4 月 WTI 原油期貨價格轉為走高。

此外，受困的第一共和銀行可望獲救，此市場臆測也提供價格支撐力。先前市場擔憂銀行業問題打壓經濟前景，進而削弱能源需求前景。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.02 美元或 2.7%，收於每桶 76.78 美元。WTI 最近月期貨價格本周下跌 1.4%，但本月上漲 1.5%，在經過連續 5 個月走低後，月線終於上升。

6 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 1.17 美元或 1.5%，​​收每桶 79.54 美元，本月下滑 0.3%，該期貨今日收盤到期。

7 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 2.11 美元或 2.7%，​​收每桶 80.33 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 1.8%，收每加侖 2.58 美元，月線下滑 4.5%，此期貨今日收盤到期。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1%，收每加侖 2.38 美元，越線驟降 11% 以上，此期貨今日收盤到期。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.3%，收每百萬 Btu 2.41 美元，本月上漲近 8.8%。

市場驅動力

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，美國能源資訊署 (EIA) 公布的月報顯示，美國石油需求來到 2022 年 11 月以來最高水準，但同時產量卻下降至 2022 年 12 月以來最低水準，這點給了石油市場支撐力。

Flynn 表示，據報導，Exxon 執行長也預期油價上漲，且汽油需求看起來合理，因此今日交易「需求疲弱的說法站不住腳」。

另一消息是，第一共和銀行可望獲得紓困。先前陷入困境的第一共和銀行是石油走疲的原因之一。 Flynn 表示，倘若真的發生，那麼美國聯準會 (Fed) 升息的可能性就會再下降一些，這一點應可支撐油價。

本月初因 OPEC+ 意外宣布減產，激發原油反彈後，日線價格圖表上留下缺口，但原油期貨價格本周已填補該缺口。

德國商銀大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 報告指出，雖然下周起將面對 OPEC + 開始每日減產 116 萬桶，但「不太可能立即再次推高價格」。

「畢竟，俄羅斯石油出口數據居高不下，令人懷疑俄羅斯迄今是否真如其言的減產了。另一方面，考量美中情緒指標，對需求的擔憂可能仍然存在。」

Zaye Capital Markets 投資長 Naeem Aslam 指出，美國 GDP 數據弱於預期，且 Fed 下周會議可能進一步升息，「這意味經濟增長將進一步放緩。」即使如此，認為油價將下跌的交易員必須非常小心，因為 OPEC 不會放任油價再次崩跌。

基礎設施資本管理公司執行長 Jay Hatfield 表示，從更大的角度來看，由於銀行業危機，油價在 3 月自偏低的 80 多美元一路跌至偏低的 70 多美元，這引發了市場對全球成長的擔憂。接著 4 月油價回升至 80 美元區間，這主要是由於 OPEC+ 於 4 月初宣布的意外減產。

基礎設施資本管理公司預期今年石油交易價格落在每桶 75 美元至 95 美元，因為石油受到「中國重啟、價格下跌推動旅行需求走強，以及 OPEC + 持續限制產量」的支撐。