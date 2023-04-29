〈美股盤後〉第一共和銀行崩超43% 道瓊收紅創1月以來最佳月

美股主指週五 (28 日) 穩步收紅，埃克森美孚和英特爾強勁財報消弭亞馬遜放緩警告的擔憂，而經濟數據強化聯準會下週將升息的預期。

儘管第一共和國銀行 (First Republic Bank) 一直在與多個合作夥伴就戰略選擇進行談判，包括潛在的資產出售，但週五傳出該行最有可能的結果是被美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 接管。該股週五收盤跌超過 43%，盤中股價一度崩跌逾 50%，並且多次停牌， 該股今年迄今跌幅高達約 97%。

道瓊指數週五收紅 272 點，寫下 2 月 15 日以來新高。標準普爾 500 指數走高 0.8%，創 2 月 2 日以來新高，那斯達克綜合指數上漲 0.7%，創去年 9 月 12 日以來新高，費城半導體指數勁揚 1.81%。

道指本週升約 0.86%，本月份大漲 2.48%，寫今年 1 月以來的最佳單月表現。標普本週走揚 0.87%，月漲幅達 1.46%，連續第二個月上漲。那指本週上漲 1.28%，4 月份漲幅近乎持平。

政經消息，美國眾議院週五以 221 票對 202 票通過「終止」東南亞四國 (柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南) 太陽能板關稅豁免。白宮回應，如果這項決議獲得通過，美國總統拜登將予以否決。

眾議院議長麥卡錫與共和黨眾議員 Nancy Mace 達成協議，同意允許眾議院監督小組委員會就大麻合法化法案進行辯論和投票，換取她對提高債務上限法案的支持。Mace 正推動要求聯邦政府將大麻合法化的法案。

拜登週四宣布美國進入國家緊急狀態，以應對國際毒品販運對美國國家安全、外交政策和經濟造成的威脅。

週五 (28 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 9 大板塊收紅，能源、房地產和材料領漲，公用事業和非必需消費品黯然收黑。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互見漲跌。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.98%；Meta (META-US) 漲 0.74%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.75%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.23%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.80%。

道瓊成分股逾半收紅。英特爾 (INTC-US) 上漲 4.02%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.57%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.25%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.09%；IBM (IBM-US) 跌 0.44%。

費半成分股多喜暖強升。美光 (MU-US) 上漲 3.97%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.92%；AMD (AMD-US) 上漲 2.21%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.21%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.17%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.53%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.75%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.18%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.52%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.60%。

企業新聞

銀行暴雷潮似乎仍沒結束，第一共和銀行 (FRC-US) 下殺 43.20% 至每股 3.51 美元，寫下收盤歷史新低。

第一共和銀行傳出最有可能被美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 接管 (圖：REUTERS/TPG)

消息傳出，第一共和銀行最有可能的結果是被美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 接管，FDIC 仍將詢問其他銀行，讓它們進行可能的收購投標。該行週五表示：「我們正在與多方討論我們的策略選擇，同時繼續替我們的客戶提供服務。」

英特爾 (INTC-US) 走升 4.02% 至每股 31.06 美元。英特爾週四盤後公布上季虧損寫下新高紀錄，且短期獲利前景遜色。不過，英特爾認為個人電腦 (PC) 市場可能正在觸底，下半年毛利率將提高回升至逾 40%，看好電腦需求下滑的情況有所緩解。

埃克森美孚公司 (XOM-US) 盤中創歷史新高位 (119.92) 後收漲逾 1.9% 至每股 118.34 美元。這家石油巨頭第一季利潤創歷史新高，因石油和天然氣產量增加，克服了能源價格從高位回落的影響，從而推動標準普爾能源指數升超過 0.4%。

亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 3.98% 至每股 105.45 美元，其表現拖累了非必需消費品指數。

在雲端和廣告業務強勁的推動下，亞馬遜週四公布第一季營收高於預期，獲利也優於預期，凸顯近期削減成本的措施正開始展現成效，不過該公司預期，其雲端運算業務增長將進一步放緩。

關鍵數據

美國 3 月 PCE 物價指數年增率報 4.2%，預期 4.1%，前值 5.1%

美國 3 月 PCE 物價指數月增率報 0.1%，預期 0.1%，前值 0.3%

美國 3 月核心 PCE 物價指數年增率報 4.6%，預期 4.5%，前值 4.7%

美國 3 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 3 月個人收入月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 3 月個人支出月增率報 0.0%，預期 - 0.1%，前值 0.1%

美國 3 月實質個人消費月增率報 0%，前值 - 0.2%

美國第一季雇傭成本指數季增年率報 1.2%，預期 1.1%，前值 1.1%

美國第一季勞工就業薪資季增年率報 1.2%，預期 0.9，前值 1.2%

美國 4 月芝加哥 PMI 指數報 48.6，預期 43.5，前值 43.8

美國 4 月密大消費者信心指數終值報 63.5，預期 63.5，前值 63.5

華爾街分析

迄今為止的財報季大致優於預期，已公布財報的 261 家標普 500 成份股公司中，約有 81% 的盈利優於預期。

Paleo Leon 聯席首席資訊長 John Praveen 稱：「大公司的盈利數據一直不錯。預期很糟糕，但結果並沒有像人們擔心的那樣糟糕。這可能會讓人鬆一口氣。」

Praveen 認為週五的經濟數據有助於鞏固下週聯準會會議前的預期，並緩解對經濟急劇放緩的擔憂。

AXS Investments 執行長 Greg Bassuk 表示：「週五股市行情受到三大因素主宰，財報、經濟數據和聯準會政策動向，這仍然是投資人最關心的問題。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主