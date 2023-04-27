三大法人賣超台股121.37億元 外資9天累計大賣690億元

台股今 (27) 日小幅開低，盤中電子股展開攻勢，帶動大盤翻紅並重返 15400 點之上，盤面上，散熱、航空、化工及軍工概念股也獲資金點火，中小型股表現活蹦亂跳，加權指數終場小漲 36.86 點，收在 15411.49 點，成交值 2023.78 億元。三大法人賣超 121.37 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資持續提款台股 128.37 億元，為連 9 賣，累計 9 個交易日以來已賣超 690 億元；投信續挺台股，買超 17.01 億元；自營商轉為賣方，賣超 10.01 億元。三大法人合計賣超 121.37 億元。

半導體族群普遍走揚，權王台積電 (2330-TW) 擺脫連跌的頹勢，今天股價翻紅小漲收在 493.5 元；聯發科 (2454-TW) 法說會登場前夕，吸引買盤進場押寶，股價反彈 2%；瑞昱 (2379-TW) 收盤勁揚逾 4%，此外，聯電 (2303-TW)、廣達 (2382-TW)、南亞科 (2408-TW) 等指標股也獲資金點火。

航運股漲跌互見，長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明表示，現在已無淡旺季之分，客運旺到怕位置不夠賣，長榮航今天獲多頭青睞，股價強漲逾 3%，華航 (2610-TW) 也有 1% 以上的漲幅；貨櫃三雄震盪走低，其中陽明 (2609-TW) 終場跌逾 1%。

金融股今天欲振乏力，金控雙雄、玉山金 (2884-TW)、華南金 (2880-TW) 等普遍走低，不過，彰銀 (2801-TW) 每股擬配發 0.55 元現金股息、0.25 元股票股利，吸引買盤進駐，股價逆勢上漲近 1%，此外，永豐金 (2890-TW) 也守在盤上。

臉書母公司 Meta 上季營收為近一年來首度成長，且本季營收展望優於預期，激勵國內相關供應鏈股價表現，散熱廠雙鴻 (3324-TW) 今天強勢大漲逾 8%，一口氣收復 5、10 日線及月線，整體散熱股人氣旺，奇鋐 (3317-TW)、尼得科超眾 (6230-TW) 連袂大漲逾半根停板，泰碩 (3338-TW)、健策 (3653-TW) 也有 3-4% 的漲幅。