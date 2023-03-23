〈長科*法說〉接單動能估逐季向上 毛利率也可望回升

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (23) 日參與櫃買業績發表會，董事長黃嘉能表示，現在客戶有很多急單，雖還沒看到長單，但隨著各類消費性產品庫存陸續去化完畢，覺得不用這麼悲觀，看好接單動能逐季往上、毛利率也可望回升。

長科 * 認為，過去三年 MiniLED 雷聲大、雨點小，主要就是因為生產成本高、技術難度高、產品售價高以及性價比低等，因為 Mini LED POB(Package On Board) 採用塑膠基板，在基板成本較高下，市場轉向改採 COB(Chip On Board) 封裝，結果卻用了更多 MiniLED 晶粒，導致成本更高。

不過，長科 * 提出新解決方案 PMMS(Pre Mold Metal Substrate) 基板的 Mini LED 元件，提供 POB 方案新選擇，與 COB 相比，POB 製程難度低、成本投入低、模組良車高、可量產性高，主要應用於車載、頭示器和中低階 TV 市場。

長科 * 採用 POB 製程的 PMIMS 基板 MiniLED 元件，具性能、價格、小型化封裝和良好的光學設計，2015 年起與歐系 LED 大廠合作量產，應用於歐系車廠高階車載面板，並讓其他車廠關始跟隨。

長科 * 透過平面金屬導線架，將 LED 晶片發光角度打開置 170 度，優於傳統的封裝架構創新技術，優於傳統的封装架構的 130 度，讓原本受限晶粒排布的 MiniLED 背光，可大幅降低成本、提升對比亮度，快速導入汽車座艙顯示器 (儀表板、中控台、車後座娛樂顯示系統)，突破在日光下或在夜間時的閱讀限制。

此外，MiniLED 背光相比傳統背光源，能夠更好地控制光的散射，並更有效使用能源。用在電視上，具備比 OLED 更廣色域，尤其是 75 吋以上大尺寸電視，成本比 OLED 更低。

針對長期毛利率問題，黃嘉能表示，毛利率會因季節性變動導致產能利率波動，現在稼動率約 5 成左右，但價格依舊沒有折讓，屆時隨著景氣反轉以及 IC 越來越多，加上導線架市場沒有任何新進者，材料會不夠，強調長期 30% 不是個問題。