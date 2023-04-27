〈日月光法說〉Q2營收持平上季 下修全年封測業績展望

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 今 (27) 日召開法說會，財務長董宏思表示，第二季營收表現較平，受全球大環境因素，客戶需求復甦的速度低於預期，因此下調全年封測業績展望，期望隨著客戶新品上市，有助下半年出貨力道回升。

董宏思指出，現階段的確有看到一些急單，主要來自消費性電子，但在宏觀環境影響下，終端需求依舊疲軟，台灣客戶也仍進行庫存去化，預期該情況將延續至第二季，期望第三季有機會恢復。

儘管整體訂單難預測，不過，董宏思看好，由於客戶新產品即將上市，部分客戶將在第三季開始拉貨與回補庫存，預期將是相對全面的復甦，期望下半年整體稼動率從現階段的 6 成回升至 8 成。

全年來看，日月光投控原預期今年封測業績年減 7-9%，現在看起來恐衰退 7-13%，毛利率則因價格保持彈性、稼動率逐步回升，長期目標維持在 25-30% 區間。

針對車用產品，日月光投控去年車用電子營收年增 5 成，達 16 億美元，預期今年不論是封測事業、電子代工 (EMS) 的車用營收都會成長雙位數，續創歷史新高，董宏思補充，日月光投控車用封測業務包括 MCU、感測器與主控晶片等，電子代工則以功率模組、分離式元件居多。

至於資本支出，董宏思重申，由於外在環境影響，全年支出金額約 10 多億美元，會低於去年的 16 億美元，並減少投入測試領域，現階段各產品線支出比重仍以封裝為大宗、約 53%，測試則從上次的 38-39% 下修至 25%、材料 3-4%，EMS 因大多為車用新專案，比重維持 15-16%。