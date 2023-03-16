長科*加碼配息 去年下半年每股擬配發0.81元

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (16) 日宣布，由於作業疏失，未能達到先前逐季配息的承諾，因此董事會除決議通過去年下半年盈餘分派案外，也另外加碼 0.01 元的現金股利，以表公司誠意，合計每股擬配發 0.81 元現金股利，除息基準日訂為 6 月 15 日。

長科 * 此次訂定 6 月 8 日為除息交易日，6 月 11 日至 15 日停止普通股股票過戶，預計 7 月 12 日發股息。

長科 * 指出，根據公司法第 228 之 1 條相關規定，每季盈餘分派應在該季結束後為之，並在次季終了前決議如何分派；或者每半會計年度分派者，應於下半年年底前董事會決議分派。

長科 * 自去年第三季起實行逐季配息，並採每季 0.4 元的定額股息政策，不過因初次承做，未留意作業時程，未能按規定將去年第三季盈餘分配案在第四季董事會提報討論，因此今日董事會決議合併兩個季度的下半年盈餘分配案。

長科 * 為彌補前述疏失，今日董事會除決議盈餘分配案，每股還加發 0.01 元現金股息，使去年第三季度的股息達到 0.41 元 (0.4+0.01)，以表公司誠意，同時，會中也決議通過去年第四季股息為 0.4 元，合計下半年每股將配發 0.81 元股息 (0.4+0.01+0.4)。

展望後市，長科 * 預計，今年第二季董事會將決議第一季盈餘分配案，以達到季季配目標，屆時配息的分派時程規律，投資人可穩定領息。

另外，長科今年 1 月已發放 0.7 元現金股利，加上 7 月將發放 0.81 元股息，以及未來可能在 10 月再度發放 0.4 元，合計投資人可在今年領到 1.91 元、共五個季度的股息。