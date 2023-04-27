〈長科法說〉Q1純益季減3% 仍賺進1個股本

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (27) 日召開法說會，並公佈第一季財報，受客戶調整庫存影響，毛利率下探兩年低點，稅後純益 3.8 億元，季減 3%，年減 46%，以每股面額 0.4 元計算，每股稅後純益 0.41 元，相當於賺進 1.05 個資本額。

長科 * 第一季營收 28.3 億元，季減 15%，年減 22%，毛利率 23.9%，季減 4.2 個百分點，年減 7 個百分點，營益率 14.3%，季減 4.3 個百分點，年減 8.2 個百分點，稅後純益 3.8 億元，季減 3%，年減 46%，以每股面額 0.4 元計算，每股稅後純益 0.41 元

長科 * 董事會也通過去年下半年盈餘分配案，每股擬分派 0.81 元現金股利，預計 6 月 8 日除息交易，7 月 12 日發放股息。

以製程區分，長科 * 首季蝕刻營收比重 46%，沖壓比重 54%；產品組合來看，IC 導線架佔營收比重 42%、Discrete 21%、QFP 16%、QFN13% 及 EMC LED 6%；受客戶需求下滑影響，前四大產品營收皆較上季及去年同期減少，EMC-LED 業績持穩。

就應用別來看，長科 * 受消費性電子需求疲軟影響，首季 3C 營收比重為 39%，年減 3 個百分點，車用和工業用比重攀升，車用比重為 38%，年增 3 個百分點，工業用為 20%，年增 2 個百分點。