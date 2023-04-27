〈光寶科法說〉首季稅後純益年增11% 每股賺1.03元

光寶科 (2301-TW) 今 (27) 日公布第一季財報，並召開法說會，公司表示，第一季受消費性電子產業結構調整影響，不過雲端、5G、網通業務持續成長，帶動獲利表現，單季稅後純益 23.53 億元，季減 38.7%、年增 11.8%，每股純益 1.03 元。

光寶科第一季營收 341.7 億元，季減 20.7%、年減 17.1%，毛利率 18.79%，季減 0.74 個百分點、年增 1.65 個百分點，營益率 6.3%，季減 1.4 個百分點、年減 0.9 個百分點，稅後純益 23.53 億元，季減 38.7%、年增 11.8%，每股純益 1.03 元。

光寶科表示，第一季雲端電源、光電部門 (含車用電子) 業務營收分別較去年同期成長 16%、2%，整體雲端、光電兩事業群 2020 年第一季起以年複合成長率 (CAGR) 約 12% 速度成長，去年第一季便已突破 200 億元。

光寶科表示，第一季資通訊、雲端、光電三大事業群已朝 4、3、3 比重目標邁進，第一季比重分別是 42%、36%、22%，目前光電 (含車電) 高階產品毛利率達 30% 以上，雲端及物聯網高階產品則落在 25% 以上，資通訊高階產品則在 18% 以上。