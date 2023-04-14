光寶科揭新企業識別 提出科技+環保十年產品願景

光寶科 (2301-TW) 今 (14) 日宣布首家企業店光寶小舖開幕，並舉行總部揭牌儀式，以 LED 與動態海浪帶出新企業識別色松石藍視覺，象徵科技、環保結合的企業目標，並公布十年的產品規劃藍圖。

光寶科表示，去年與企業夥伴投入海洋議題，今年光寶小舖也找來 NGO 社會企業夥伴的參與，期望透過小舖的平台發揮影響力，讓正向的價值與理念傳播，成就社會共好。

光寶科採用過去科技藍，加上環保綠的新顏色，結合出松石藍的新品牌識別，新的 LED 動態招牌也展現公司將致力如海般包容精神，由品牌為中心向外散播，驅動正向能量的價值循環。

光寶科也將環保元素納入未來產品規畫，總經理邱森彬表示，公司以能源為主要戰略，推出轉能、節能、控能、儲能四大方向產品服務，其中包含電動車相關車載充電器、AC/DC 充電樁。

另外，綠色資料中心發展涵蓋 AI / 邊緣伺服器系統設計、液冷解決方案；儲能服務的能源效率基礎建設，包含微電網儲能產品、大數據 & AI 驅動的能源管理軟體。

光寶科也提出 IoE (Internet of Energy) 的長期願景，邱森彬指出，在加上公司光電、網通的產品，未來目標能讓能源傳輸數據化，來進行流通、監控、處理、分析，將電動車、資料中心、儲能等這些環節的能源資料整合，為客戶提供更優化的能源調配服務。