國壽持股3成 阜爾運通去年賺回逾半個股本 擬送件IPO

停車設備及管理業龍頭阜爾運通 (6914-TW) 受惠於全台疫情解封，去 (2022) 年營收及獲利同創歷史新高紀錄，也賺回逾半個股本，公司 (27) 日公布 2022 年全年稅後純益 3.33 億元，年增 2.43 倍，每股純益達 5.53 元，此一由國壽投資持股 33.6% 的興櫃公司並有送件掛牌的規劃。

已登錄興櫃交易的阜爾運通 2022 年營收 33.64 億元，創新高，毛利率 22.83%，年增 6.96 個百分點，稅後純益 3.33 億元，年增 2.43 倍，每股純益達 5.53 元。主要因疫情政策逐漸鬆綁，出門、旅遊人潮增加，阜爾運通 2023 年首季營收 10.04 億元，年增 24.9%。

阜爾運通每股擬配發去年股利 2.8 元現金股息。法人預估，阜爾運通 2023 年全年營收維持雙位數成長、毛利率也再向上提升。

阜爾運通 2001 年成立，目前股本 6.02 億元，業務內容包括停車場系統暨自動化開發與銷售及停車場經營管理，主要事業體分為系統設備事業群及停管事業群，系統設備事業品牌「PSS」提供客戶系統開發、產品製造、布建安裝及專業維護保養等全方位服務；停管事業品牌為「城市車旅」。其中停管事業群營收比重占 80-90%。

阜爾運通未來發展目標為持續增加停車營運據點並持續增加加值服務，至今已達成臺灣 1000 站點 12 萬個停車位的營運規模。