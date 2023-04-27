〈紐約匯市〉美核心資本財訂單降幅超預期 經濟又見放緩跡象 美元回落

美國公布 3 月核心資本財訂單降幅超出預期後，美元指數周三 (26 日) 因經濟出現最新放緩跡象而回落。受歐洲經濟可望轉強的前景推動，歐元回升。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.41%，至 101.45%。DXY 盤中一度貶至 101.01，為近兩周最低。

美國商務部公布數據顯示，3 月不含飛機和軍用設備的核心資本財訂單月減 0.4%，且未完成訂單持續穩步下滑，表明企業設備支出放緩可能拖累第一季經濟成長。

另外，德國政府周三公布春季經濟預測，將今年經濟成長預期從 0.2% 調升至 0.4%，相較於去年 10 月預測的萎縮 0.4%，有了大幅改善，且政府預期明年經濟增長將加速至 1.6%。

Oanda 資深市場分析師 Ed Moya 稱：「歐洲讓許多人感到意外，他們的經濟和前景依然存在許多風險，但是就我們觀察到的狀況來看，這個市場讓人感到驚嘆。」

麥格理 (Macquarie) 全球外匯和利率策略師 Thierry Wizman 指出，牽動美元走勢的，是來自美國經濟放緩，以及比其他經濟體還要更多的通膨降溫跡象。無論將來在美國看到什麼樣的經濟放緩，都會比在全球其他地區來得更早，至少在初步階段會是這樣。

他說：「我們在美國看到最終商品和服務價格通膨下滑，將比我們在全球其他地方看到的還要更激烈、更顯著。」

聯準會 (Fed) 採取 40 年來最為激進的升息政策，正在影響占美國經濟 11.3% 的製造業。市場預估，Fed 將在下周結束為期兩天政策會議時升息 1 碼，之後可能暫停升息。

相較之下，市場預估歐洲央行 (ECB) 會進一步升息，與 Fed 存在政策差異。

歐元自前一日跌勢中反彈，盤中一度攀至去年 3 月以來最高，尾盤升勢收斂，上漲 0.6% 至 1.1040 美元。英鎊收復昨日部分貶勢，升 0.44% 至 1.2466 美元。

由於對經濟前景的擔憂打壓大宗商品價格，加上投資人評估加拿大央行最新會議紀錄，加幣周三貶近 0.1%，至 1.3635 加元兌 1 美元，落在四周低點附近。

瑞典央行周三如預期升息 2 碼，並預估 6 月和 9 月會進一步升息，但兩位央行副總裁均投票支持較小幅度的升息，在央行態度沒有預期強硬的情況下，瑞典克朗兌美元小貶 0.14%，至 10.3230 克朗兌 1 美元。

美元兌日元幾乎持平，截稿前報 133.67 日元。日本銀行 (央行) 新任總裁植田河南將在本周稍晚主持上任後的首場政策會議，投資人密切關注央行在接下來幾次會議的行動。

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