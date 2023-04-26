三大法人終結連7賣 自營商買超創近3個月最大量

台股今 (26) 日開平低盤後，由於不少中小股走強有效維繫多頭火種，終場收在 15374.63 點，上漲 3.9 點，成交值則縮至 2156.02 億元，三大法人轉買 4.28 億元，終結連 7 賣，主因是自營商回頭在集中市場大舉加碼 54.4 億元，創 2 月初來單日買超最大量，投信也轉買 3.25 億元，靠著內資穩住盤勢。

三大法人今日合計買超 4.28 億元，其中，自營商大買 54.45 億元，終結連 4 賣，並創 2 月初來單日買超最大量，投信則買超 3.25 億元，而外資賣超 53.41 億元，呈現連 8 賣。

其中，自營商買超金額較大者有台積電 (2330-TW) 達 18.7 億元，聯發科 (2454-TW) 和聯電 (2303-TW) 均超過 3 億元，並布局鴻海 (2317-TW)、中華電 (2412-TW) 和國巨 (2327-TW) 均逾 1 億元。

外資賣超主要有開發金 (2883-TW) 和復華富時不動產 (00712-TW) 均超過 1.6 萬張，陽明 (2609-TW) 和華航 (2610-TW) 均逾 1 萬張，中鋼 (2002-TW) 和台積電均超過 9000 張，期街口布蘭特正 2(00715L-TW) 近 8000 張，元大台灣 50(0050-TW) 和長榮 (2603-TW) 超過 6000 張，友達 (2409-TW) 也遭賣 5600 餘張。

若以金額來看，仍是台積電遭外資提款 44.74 億元、聯發科 15.83 億元較多。

而外資買超前 10 大標的有緯創 (3231-TW)1.6 萬張、聯電 1 萬餘張，國泰智能電動車 (00893-TW)9100 張，第一金 (2892-TW)、元大滬深 300 正 2(00637L-TW) 和欣興 (3037-TW) 均超過 7000 張，富邦越南 (00885-TW)、群創 (3481-TW)6000 張上下，台新金 (2887-TW)4700 張，景碩 (3189-TW) 近 4000 張。

投信買超前 10 大有開發金近 2.3 萬張、宏碁 (2353-TW)6600 張、寶成 (9904-TW)5100 餘張、光寶科 (2301-TW) 和華邦電 (2344-TW)、南亞 (1303-TW) 和和碩 (4938-TW) 在 4000 張上下，遠傳 (4904-TW)、台塑 (1301-TW) 和中華 (2204-TW) 均超過 3000 張。

投信賣超前 10 大標的分別有聯電、力積電 (6770-TW) 均超過 6000 張，旺宏 (2337-TW)5000 張，陽明、京元電子 (2449-TW) 和萬海 (2615-TW) 均逾 3000 張，智原 (3035-TW)、日月光投控 (3711-TW)、新唐 (4919-TW) 和潤泰全 (2915-TW) 則超過 2000 張。

國泰證期研究部認為，美股財報尤其重量級科技股陸續揭曉，美股波動恐加大，並將間接影響台股電子股的表現，不過，由於台股位階相對偏低，預期恐慌重挫的機率不高。