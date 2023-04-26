〈台股盤後〉中小股可用之兵仍多 量縮守住紅盤

儘管美股昨日大跌，但台股今 (26) 日開平低盤後，午盤過後逐漸轉強，收盤前翻紅，終場收在 15374.63 點，上漲 3.9 點，成交值則縮至 2156.02 億元，由於台股題材不少，中小股可用之兵仍多，有效維繫多頭火種。

化工材料族群中，中華化、永光、三晃再度亮漲停燈號，誠泰科技、日勝化均漲停，上品、永純、展宇、永捷、德淵均漲 3% 之上。

造紙族群續強，華紙續漲 8% 上下，永豐餘 4%，榮成和寶隆漲 3% 左右。

散熱族群中，協禧、力致、泰碩和奇鋐、建準漲 3% 上下。

ABF 三雄同步轉強，景碩漲近半根停板，南電漲 3.5%，欣興漲 2.5%。

個股也有不少表現不俗，車王電漲停，首利、上詮、台星科均亮漲停燈號，杏一、廷鑫一度漲停，長園科、幸福、佳龍、台苯、遠雄、華孚、華電網、士電、紅木 - KY 和同亨漲半根停板上下。

不過，日前漲多的強勢股，或是財報展望相對弱勢的個股，則有賣壓出籠，倍力、來頡跌停，保勝光學、固緯跌 9% 上下，智聯服務、智原、營邦、順德、訊聯、力旺、長聖、三顧、智冠、勝品、元禎、寶一、王品等均跌半根停板上下。

元大投顧表示，美國經濟衰退的風險日益升高，台灣以外銷出口為主很難不受到影響。再加上自 4 月起，融資水位不斷攀升，而外資和投信屢見賣超，籌碼面日趨凌亂，台股難脫震盪整理格局，接下來重要經濟數據的觀察重點將是 4 月 28 日將公布的美國 3 月核心 PCE 物價指數年增率。