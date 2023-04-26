〈焦點股〉伺服器砍單疑慮 主力代工廠股價兩樣情

美國四大科技巨擘本周陸續公布最新一季財報，微軟、Meta 近期傳出大砍伺服器訂單，恐使主力代工廠營運承壓，不過，緯穎 (6669-TW) 今 (26) 日股價止跌反彈，一度大漲逾 5%，鴻海 (2317-TW)、英業達 (2356-TW) 也表現不俗，廣達 (2382-TW) 則震盪走低跌逾 1%，伺服器代工廠股價兩樣情。

知名分析師郭明錤調查指出，微軟下調今年伺服器訂單 30%，主要集中在下半年，Meta 第二季更是大砍 4 成，下半年保守看待，其中備受外界期待的英特爾 Sapphire Rapids 伺服器砍單幅度高達 50-70%，顯示目前伺服器市場需求疲弱，相關代工廠未來營運成長恐承壓。

緯穎今天股價逆勢大漲逾半根停板，最高衝上 1145 元，收復 5、10 日線，直逼月線；鴻海獲得買盤力挺，股價守在盤上，最高來到 104.5 元；和碩 (4938-TW)、英業達等代工廠股價也表現不錯；廣達則跌逾 1%，最低來到 82.3 元，仁寶 (2324-TW) 同步震盪走低。

緯穎目前握有微軟、Meta 兩大客戶訂單，今年首季營收仍繳出佳績，達 742.25 億元，季減 15.11%、年增 46.39%，創歷年同期新高，公司重申看好資料中心產業長期成長，對整體營運保持正向看法。緯穎先前透露，目前出貨產品中約有 2 成與 AI 應用相關，而開案中的新產品初估已有超過 5 成與 AI 應用相關，可望在未來數年逐步發酵。

廣達去年每股大賺 7.51 元，創歷史次高，雲端伺服器業務近年成為主力營運動能之一，不過，年初以來伺服器產業逆風消息不斷，廣達今年展望也相對保守，對於全年雲端伺服器成長目標從先前雙位數成長目標，放緩至個位數成長。

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 受惠 AI 趨勢帶動高效能運算 (HPC) 伺服器需求大增，美系客戶積極追單，幅度上看 5 成，今年工業富聯 AI 伺服器在整體伺服器出貨比重可望攀升至 30%。