蔡英文攜友邦總統參訪華德動能 有望Q2與美車廠簽約

總統蔡英文和友邦瓜地馬拉總統賈麥岱 (Alejandro Eduardo Giammattei Falla) 和瓜地馬拉國會議長李薇拉 (Shirley Joanna Rivera Zaldaña) 等重要官員於今 (26) 日上午參訪華德動能 (2237-TW) 中港廠，華德動能董事長蔡裕慶表示，有意與美國車廠合作進軍國際電動巴士市場，最快第二季簽約。

華德動能 3 年前已開始組建培訓南美團隊，目前集團內有 5 位來自南美洲的同仁，近期預計再加入 10 位，期將台灣電動車輛相關的產業、整車、關鍵零件、軟體，甚至於應用服務均可推廣到南美洲友邦。

政府示範型電動巴士合計 500 輛，華德取得 270 輛，蔡裕慶說，核准車輛數超過交通部示範計畫數量 50%， 其中 2021 年示範型核定數已 100% 交車，遠遠領先其他示範型業者， 剩下 165 輛第三季前交車完畢。

目前華德動能在手訂單約 220 輛，預計上半年交車數 114 輛，全數於年底前出貨完畢，全年出貨倍增。

華德動能認為，本次瓜地馬拉總統暨重要官員參訪指標意義重大，華德是國內唯一擁有 10 多年自主設計能力資格和先進智慧製造能力，包括零組件及系統供應、智慧電網、儲能系統、充電場站基礎建設並結合綠色金融等，不局限造車，採電動商用車與能源管理全方位服務，力拚走向全球成為電動巴士創新服務領導業者。

蔡裕慶此次向來訪貴賓展現車王華德中港廠的智慧製造生產線，將智能設備結合機械手臂、物聯網等，具高度垂直整合技術，是亞洲最先進的智慧化電動巴士生產線。

蔡裕慶指出，從底盤線、車身焊裝、塗裝生產到車內外總裝，製程切換全透過地面平移台車移動，連物料運送均是全自動 AGV 自動上下樓梯送料到指定點，是國內唯一一條如此規劃的商用車生產線。

同時，華德動能結合母公司車王電 (1533-TW) 核心技術，例如智能充電機、車規車輛控 制器 (VCU)、高低壓分電器 (PDU)、純電子式大電流繼電器、多功能車 規閘道器和大型商用車胎壓偵測器 (TPMS) 等。

蔡裕慶強調，中港廠已導入台灣首套電池包採用 CTP(Cell to Pack) 封裝技術及電池自動恆溫控制 BTMS 全自動生產製程，確保電池系統安全性，大幅提升能量密度和可靠度。

此外，車王電集團旗下銓鼎科技可提供電動巴士營運場站建置、儲能系統與智慧充電排程，可有效降低客運業者電網負擔，目前其公車營運管理平台軟體在台灣巿占率達 8 成，也成功銷售至越南 VinBus。