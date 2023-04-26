上海車展迎變革 新能源車首發款超越燃油車

兩年一度的上海車展接近尾聲，除了「BMW 冰淇淋」成為熱門焦點，還出現了一個不可忽視的話題：這可能是傳統燃油車最後一次車展。

根據上海車展組委會發布的數據顯示，本次參展的新車型中，新能源車有 76 款，傳統燃油車僅 58 款，首次出現新能源車超過傳統燃油車。

對此，比亞迪 (01211-HK)(002594-CN 騰勢銷售事業部總經理趙長江表示「這是百年難遇的汽車歷史的分水嶺，我們需要抓住機遇為用戶創造價值和社會價值。」趙長江還指出，新能源車的競爭進一步加劇，最後的淘汰賽階段，當然客戶是受益。

比亞迪旗下豪華車款仰望系列 U8、U9 在本次上海車展揭開面紗，其中仰望 U8 正式開啟預售，推出兩大版本，豪華版和越野玩家版，官方預售價格為人民幣 109.8 萬元。陸媒報導，仰望品牌的展台人潮洶湧，連藍寶堅尼 (Lamborghini) 的高級主管也去參觀。

此次未參展的特斯拉，25 日也出來刷存在感，宣布在中國向部分非特斯拉品牌新能源車主開放充電站，包括理想、蔚來、小鵬和比亞迪等在內的 37 款車型，可以使用特斯拉的充電樁進行充電。值得注意的是，後續會逐漸開放更多。

而因冰淇淋引發公關危機、股價暴跌的 BMW，這次旗下 Mini 僅發布一款純電動車型，尚未上市。中國財富中文網專欄作家、資深財經媒體人楊波認為，冰淇淋事件對 BMW 銷量不會有直接影響，畢竟網路吃瓜群眾和 BMW 的真實客群完全不同，問題在於，燃油車式微的大環境下，有沒有冰淇淋事件，BMW 銷量都會受新能源車的極大影響。

楊波還指出，車展的主角是新車，不應該是今年的冰淇淋，也不該是前年的特斯拉剎車門，這類事件損害的不只是車企的公信力，對全球頂級的 A 類車展的公信力也是巨大損害，應該讓車展的焦點回歸到新車、新技術上，而不是吃瓜群眾的集體狂歡。