【熱點時評】日本央行政策會議來襲，美日對或有大震蕩！

4 月最後一周，美元 / 日圓可能呈現急劇震蕩！

對於該貨幣對而言，本周熱點密集，一系列重磅數據攜日本央行政策會議來襲。未來幾天，投資者有必要系緊安全帶，准備好迎來市場大幅波動。

4 月對日圓來說是艱難的一個月。由於市場對聯準會 5 月升息的預期升溫，而日本央行可能繼續維持超低利率，日圓兌 G10 貨幣全線走低。另外，全球銀行業危機有所緩解也促使投資者轉向風險較高的資產，從而加劇了日圓的困境。

從技術面看，美元 / 日圓上周陷於 133.70 支撐位和 135.00 阻力位之間。匯價保持在 50 日和 200 日均線上方，MACD 指標也運行在零軸以上。不過，該貨幣對看上去慢慢接近超買狀態。

美元 / 日圓或即將出現重大突破，有以下三大理由：

●日本央行利率決議

本周五，日本央行新任行長植田和男走馬上任後將首次主持貨幣政策會議，這將是日圓面臨的主要風險事件。

目前日本通膨仍頑固地高於央行目標，但市場普遍預期日本央行將把基准利率維持在 - 0.1% 並保持其收益率曲線控制政策不變。考慮到日本經濟疫後復蘇脆弱、海外銀行業危機不確定性仍揮之不去，政策制定者可能不願過早采取行動。不過，如果植田和男釋放央行前瞻性指引可能轉向中立的信號，那麼將為政策收緊埋下種子——最終提振日圓。

此外，投資者需密切關注日本最新的 CPI、工業產出、零售銷售和失業數據，這些數據可以為了解日本經濟健康狀況提供新的線索。若通膨火熱、其他數據表現強勁，可能會推升對日本央行政策轉向的猜想。反之，通膨回落、其他經濟數據表現欠佳將強化市場對日本央行在更長時間內保持超寬松貨幣政策的預期。

●美股財報 + 重要美國數據

全球規模最大的一些公司將於本周公布財報，屆時可能在金融市場掀起風浪。如果財報整體表現向好，則有助於提振風險偏好，打擊日圓等避險資產。如果財報整體令人失望，就可能導致避險情緒重燃，提升日圓和其他避險資產的吸引力。

美國將發布若干重要數據，包括 4 月消費者信心數據、第一季度 GDP 以及聯準會最看重的通膨指標——核心 PCE 物價指數。市場預計美國第一季度 GDP 增速較上一季度的 2.6% 放緩，而持續的物價壓力可能在周五的 PCE 數據中得到明顯體現。如果數據支持聯準會在更長時間內維持高利率，可能會推動美元 / 日圓走高。

●多空雙方展開拉鋸

來看技術面，日線圖上多頭和空頭之間看上去正在進行拉鋸，需要強有力的基本面催化劑來打破力量平衡。如果美元 / 日圓能夠有效突破且日線收上 135.00，將有希望挺進 3 月初以來的最高水平 137.00（200 日均線切入位）；若匯價跌破 133.70，則後市可能跌向 132.90 和 131.20。

點擊立即開始 >> https://reurl.cc/ZX30O3