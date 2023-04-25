敦吉Q1純益季增27% EPS 1.12元創同期次高

敦吉 (2459-TW) 今 (25) 日公布第一季財報，受惠製造事業持續成長帶動，獲利創下同期次高，稅後純益 1.21 億元，季增 27.4%，年減 6%，每股稅後純益 1.12 元。

敦吉第一季營收 15.52 億元，季減 24.11%，年減 3%，毛利率 17.34%，季減 7.8 個百分點，年減 3.1 個百分點，營益率 6.4%，季減 9.6 個百分點，年減 2.7 個百分點，稅後純益 1.21 億元，季增 27.4%，年減 6%，每股稅後純益 1.12 元。

細分三大事業，敦吉首季獲利主要來源仍來自製造事業，也是三大事業中唯一獲利正成長的項目，年增高達 32%，通路、驗證事業首季獲利年減分別為 55%、20%。

展望後市，敦吉持續布局製造事業，投入連接器、音圈馬達、變壓器及自動化設備等產品開發，包括連接器 (CONNECTOR) 及音圈馬達 (VCM) 產品，如模具開發、射出成型、金屬埋入成型、載體繞線與機構組裝等。

敦吉也積極投入車載電子的 EMC & RF 檢測能力，與關注下一代通訊技術 6G 及 Wi-Fi 7 等檢測領域，並持續增加節能、省水及能效等產品認證檢測範圍，上月家電產品安規檢測實驗室也取得 BSMI 電子式馬桶便座實驗室資格。