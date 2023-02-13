敦吉去年毛利率衝23% 全年EPS 5.43元續創高

敦吉 (2459-TW) 今 (13) 日公告去年自結，受惠去年客戶需求熱絡，加上車用事業穩健成長以及產品組合優化，去年毛利率攀升至 23.26%，續創歷史新高，稅後純益也達 6.6 億元，年增 11%，每股稅後純益 5.43 元，賺逾半個股本。

敦吉去年營收 78.53 億元，年增 12%，毛利率 23.26%，年增 2.07 個百分點，營益率 13.11%，年增 2.39 個百分點，稅後純益 6.6 億元，年增 11%，每股稅後純益 5.43 元。

由於中國去年實施強行封控措施，加上地方政府有潛在債務危機，敦吉為更加靈活運用資金，此次子公司股利匯回金額較往年高，全年股利匯回課稅影響 EPS 達 1.5 元，若扣除此因素，EPS 將達 6.93 元。

細分產品線，通路事業群營收比重降至 46%，製造事業群提升至 45%，驗證事業群下滑至 9%，獲利佔比則依序為製造的 71%、驗證的 20%，以及通路的 9%。

展望後市，敦吉也預計持續專注連接器、音圈馬達、變壓器及自動化設備等產品開發，並擴建家電產品安規檢測實驗室，預估下半年取得大陸 CECP 能源與 CEL 能效授權檢測實驗室資格，強化驗證事業群。