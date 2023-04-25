〈台經院景氣預測〉3月製造業、服務業營業氣候雙升 製造業創近1年高

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 3 月營業氣候測驗點調查，製造業和服務業續呈上揚，營建業再度轉為下滑，其中，製造業為 93.95 點，月增 2.24 點，不僅連 5 月上揚，也創去年 5 月以來新高，服務業為 96.75 點，月增 1.52 點，連 3 增並創 2022 年 8 月以來新高。

台經院說明，由於 3 月工作天數較上月增加，製造業出口、生產指數和外銷訂單均較上月增加，而服務業則受惠於消費人潮逐漸回流，股市表現亮眼，有助於餐旅業和金融相關服務業看好當月景氣表現。

據台經院統計，製造業認為當 (3) 月景氣「好」比率為 33.7%，較 2 月增加 0.4 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為 19.1%，較 2 月減少 6.8 個百分點，其中，化學工業、化學製品、運輸工具業看好當月，但看好的廠商比例較上月明顯滑落，而機械設備製造修配業對當月景氣看法多呈普通。

至於整體製造業對未來半年景氣看法，看好比率月減 11.3 個百分點至 26.1%，看壞比率增加 8.0 個百分點至 23.8%，化學工業和鋼鐵基本工業看壞未來半年比例明顯高於看好，而電子機械業則持平看待。

台經院進一步指出，由於 DRAM 與封測廠相關訂單量能陸續回穩，加上新興市場規模擴大，且國內業者具備先進封裝技術產能，仍有近 30% 比例的電子機械業廠商看好未來半年景氣表現。

服務業方面，證券業、零售業和批發業看壞當景氣表現，銀行業、保險業和運輸倉儲業看好比例明顯高於看壞。

而對於未來半年，餐旅業、保險業和運輸倉儲業明顯看好，零售業和銀行業則多持平看待。