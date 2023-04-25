〈陸港盤後〉市場擔憂經濟、地緣政治風險 A股三大指數齊跌

中國 A 股市場三大指數周二（25 日）收盤同步走低，滬指跌 0.32%，利空是投資人擔憂經濟、地緣政治風險，且中共可能會在本周舉行政治局會議，並可能在不擴大刺激措施的情況下，提振企業信心，增加就業機會。

滬指周二收盤跌 0.32% 報 3,264.87 點，深成指大跌 1.48% 報 11,149.01 點，創業板指驟跌 1.83% 報 2,259.19 點；兩市成交額合計人民幣 1.1339 兆元，「北向資金」淨流出 49.17 億元。

銀行、釀酒、保險、券商類股逆勢走高，旅遊餐飲、半導體、醫藥、汽車、地產、煤炭等族群齊跌。

香港恒生指數周二收盤重挫 1.71%，恒生科技指數重摔 3.46%。

上周美媒披露，拜登政府準備在本月對中國推出投資禁令，以遏制中國科技與軍事發展，雖然此舉並不令人感到意外，但投資人仍繼續將此視為地緣政治緊張的因素之一。與此同時，雖然中國的經濟復甦站穩腳跟，上季國內生產毛額（GDP）成長率寫下一年來最大增幅，但中國政府仍強調經濟面臨的風險。

投資公司盛寶金融（Saxo Markets）市場策略師黃永輝說：「投資人似乎擔憂中國經濟復甦的可持續性和地緣政治緊張加劇。」

Union Bancaire Privee 常務董事 Vey-Sern Ling 則表示，市場正面臨大量地緣政治雜音，幾乎沒有利多催化劑，包括拜登政府的投資禁令，以及中國駐法國大使盧沙野聲稱前蘇聯國家不具主權國家地位。

此外，中共即將舉行政治局會議，隨著經濟復甦步入正軌，中共高層的政策重心可能會轉向在不擴大刺激措施的情況下，提振企業信心，增加就業，促進房地產市場發展。

事實上，中國人民銀行（央行）已示意將開始取消近年來引導金融機構向小微企業發放貸款的疫情刺激措施。地方政府也背負著創紀錄的債務，降低其擴大財政支持的能力。

據《彭博》報導，中共中央在 4 月召開的政治局會議，通常會聚焦經濟，為未來幾個月的政策定調。目前外界仍無法知曉確切會議日期，但中共可能會在本周開會。 投資人將仔細分析這場會議的基調和措詞，觀察是否與去年 12 月會議和中央經濟工作會議有所不同——這或許暗示政策會出現重大調整。