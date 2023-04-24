華擎董座：今年全球景氣不樂觀 拚營運重回成長軌道

板卡大廠華擎 (3515-TW) 今 (24) 日發布營業報告書，董事長童旭田表示，今 (2023) 年全球景氣並不樂觀，如高通膨、高力率持續，俄烏戰爭及中美貿易衝突依舊，然而公司積極讓營運與獲利重回成長軌道。

展望未來，華擎強調，產品、品牌、市場的多元發展策略，為公司長期營運發展主軸，以穩健的方式，持續開拓商用及消費性產品，除了增加新成長動能，也可降低特定產品線造成營運波動。

童旭田指出，隨著疫情導致生活型態改變，雲端應用仍持續蓬勃發展，華擎在企業用戶市場將持續著重於雲端運算、邊緣運算及工廠自動化等技術及產品開發；在消費性產品上，除了持續透過品牌多元化策略，也積極開發新周邊產品，藉此深植不同領域消費者。

回顧去年，童旭田表示，2022 年受到俄烏戰爭、通膨攀升及經濟惡化影響，造成全球 PC 市場受到嚴重衝擊，據研究機構 Gartner 報告顯示，2022 年全球 PC 出貨下滑高達 16.2%，創有史以來最大跌幅。此外，虛擬貨幣機制轉換及幣值大幅下滑，進一步加深對顯示卡市場需求的衝擊，公司營運也因此受到明顯影響。

此外，全球 PC 市場快速下滑，對公司營收及存貨都造成明顯衝擊，雖然藉由產品多元化，提升非消費性產品比重，減緩景氣對公司營收的衝擊，也積極調整產品及採購策略、去化存貨，維持健全財務體質，但去年全年營收與獲利仍依舊明顯下滑，表現不盡理想。