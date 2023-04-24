欣興轉投資軟板廠同泰首季虧損逾1億元 每股虧0.66元

欣興 (3037-TW)、台表科 (6278-TW) 轉投資軟板廠同泰 (3321-TW) ，今 (24) 日公布最新財報，2023 年第一季因爲營業規模縮小、出貨產品結構不佳，造成稅後虧損 1.02 億元，每股虧損 0.66 元。今天同泰董事會並決議辦理發行 3 萬張現增股進行市場籌資。

同泰 2023 年第一季營收 3.18 億元，營業毛利負 9.87%，稅後虧損 1.02 億元，每股虧損 0.66 元；同泰去年同期稅後虧損 2816 萬元，每股虧損 0.18 元。

同泰在去 (2022) 年遭遇需求疲弱及資產減損不利影響之下，全年大幅虧損 2.67 億元，換算每股虧損 1.71 元，也爲同泰連續 7 年虧損，同泰遭打人全額交割股。

同泰由於經營呈現連續虧損，截至 2022 年 12 月底止，帳上待彌補虧損達 8.9 億元，對股本 15.61 億元的同泰而言，虧損已超過股本的二分之一，同泰決議辦理減資近 57%，以彌補虧損，預計減資後股本爲 6.72 億元，同泰將於 5 月 24 日的股東會中討論此一減資彌補虧損案。今天同泰董事會並決議辦理發行 3 萬張現增股進行市場籌資。

同泰主管指出，看好電動車的長連接板需求，但在目前的市場環境之下，中國大陸新能源車的長連接板市場，盡爲陸廠以低價搶占，同泰目前以搶攻歐美及日本車廠的電源長連接板市場爲重要目標。