中小信保基金推疫後振興貸款 利息補貼最高110萬元

中小信保基金董事長魏明谷召開董監事會，拍板經濟部疫後振興專案貸款及低碳智慧轉型特登納管工廠貸款相關配套措施，兩項專案貸款利息補貼最高可達 110 萬元。

中小信保基金今 (24) 日指出，為照顧更多位處偏遠的小微企業，能就近透過農漁會信用部及信用合作社辦理疫後振興的貸款措施，特別訂定相關作業程序，希望位處偏遠的小微企業也能受惠。

中小信保基金表示，本次特別將民營銀行較為喜愛的批次保證送保方式納入，因其由金融機構自主管理，無須逐案審查，大大提升送保作業程序與效率，此措施必定能讓更多中小企業迅速取得營運資金。

中小信保基金說明，疫後振興專案貸款提供辦理公司／商業／有限合夥登記之中小企業額度最高 3500 萬元，保證成數最低 8 成，保證手續費 0.1%，如員工數未滿 5 人中小企業、僅有稅籍登記的營利事業，貸款額度最高 400 萬元，保證成數 9.5～10 成，保證手續費 0.1%。

低碳智慧轉型特登納管工廠貸款方面，貸款額度為資本性支出最高不超過計畫經費之 8 成；週轉性支出最高不超過 3500 萬元。其中，碳化及智慧化轉型中小企業保證成數最低 8 成，保證手續費 0.1%，特定工廠登記或地方政府核定計畫納管工廠業者保證成數一律 9 成，保證手續費 0.1%。

中小信保基金表示，兩項專案貸款之利率介於 1.595%～2.095%，補貼金額從 12 萬元～55 萬元不等，利息補貼相當優厚，最高可達 110 萬元，符合各該貸款的適用對象，請逕向金融機構申請。