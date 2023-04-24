旅宿業一次性備品限用令年中預告 2025年全面實施

環保署修正「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，預定今年 7 月 1 日前預告草案，並在 2025 年元旦起全面實施，旅宿業者須推出環保房型，不提供牙刷、梳子、刮鬍刀等六小品，洗髮精、沐浴乳等則以大瓶裝供應，而紙拖鞋不列入限制範圍，預估約有 14500 多家業者受影響。

環保署長張子敬今天前往立法院衛環委員會備詢，對於立委關切一次性旅宿用品限制進展，張子敬說明，草案最晚在 7 月 1 日之前一定會預告；環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌進一步指出，由於業者反映需要足夠時間進行轉型，暫定 2025 年 1 月 1 日起全面實施。

王嶽斌說明，修正規範後，環保房型要求包含液態盥洗及保養用品等「四小瓶」(洗髮精、沐浴乳、潤髮乳、乳液等) 以大代小，改使用大容量、大瓶裝，預計約可減少 30% 塑膠用量，

至於牙刷、牙膏、梳子、浴帽、刮鬍刀、刮鬍泡等「六小品」，環保房型客房內則不予提供，若消費者選擇自備或不使用，每人約可減少 30 克的塑膠廢棄物產生。

王嶽斌指出，環保房型價差部分原先規範應有 5% 的價差，修正規定後，改可由業者自訂，回歸市場機制，以利消費者選擇入住，評估約有 14500 家受影響。

王嶽斌表示，環保署採漸進式期程推動，初步規劃，觀光旅館業者 2024 年 3 月 1 日前提供的環保房型占比須達 30%，2025 年 1 月 1 日起觀光旅館業及其他住宿業者全面實施環保房型。