COVID-19 5月起改類降階 指揮中心解編、快篩實名制退場

中央流行疫情指揮中心今 (25) 日宣布，由於 COVID-19 疾病嚴重度下降，國內疫情穩定，且國際間也朝向調降防疫等級，因此，自 5 月 1 日起，「嚴重特殊傳染性肺炎」調整為第四類傳染病，經行政院同意，指揮中心於同日一併解編，由衛福部主政繼續整備應變工作，此外，家用抗原快篩試劑實名制自 5 月 1 日起退場。

指揮中心指出，家用抗原快篩實名制政策於去年 4 月 28 日實施第 1 輪至目前為第 12 輪，歷時近 1 年，總販售份數約 1505 萬餘份 (約 7525 萬劑)，平均每日販售數量，自初期 25 萬餘份，下降至近期 1000 餘份，顯示民眾透過實名制通路取得家用抗原快篩試劑的需求已相當低。

指揮中心表示，自由市場的家用抗原快篩試劑供應充足，因此，家用抗原快篩試劑實名制，將依規劃如期實施至今年 4 月 30 日止，5 月 1 日起欲購買家用快篩試劑的民眾，請至藥局 / 藥妝 / 超商 / 超市等通路購買。

指揮中心表示，5 月 1 日防疫降階後，疾管署仍持續以多元管道監測國內外疫情及變異株流行趨勢，於每週例行記者會向國人報告；同時，持續儲備及提供各年齡層公費 COVID-19 疫苗接種，不過，醫療院所施打疫苗可恢復收取掛號費。

指揮中心進一步指出，將持續提供符合條件的染疫民眾公費抗病毒藥物及清冠一號；染疫康復者門住診整合醫療計畫持續辦理；專責病房解除開設；維持陪探病管制納入常規管理；醫療院所及照護機構持續落實必要之感染管制措施，以保護脆弱族群。

指揮中心成立運作迄今已 1192 天，在解編後，將持續透過衛福部的「COVID-19 防治聯繫會報」，強化相關單位溝通協調，定期盤點醫療及防疫物資整備情形，以利疫情變化或新興變異株出現時之即時應變。

此外，衛福部傳染病防治諮詢會將增設「COVID-19 防治組」，聘請專家就 COVID-19 防治政策業務持續提供專業建議。