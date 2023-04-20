政院通過中央政府總決算案 連6年歲入歲出產生賸餘

行政院會今 (20) 日通過主計總處編具的 111 年度中央政府總決算案，將函送監察院。行政院長陳建仁表示，經各方努力，歲入歲出賸餘 4964 億元，較原列預算賸餘 160 億元，大幅增加 4804 億元，為連續 6 年總決算歲入歲出產生賸餘，顯示近年政府財政健全獲有成效。

根據主計總處報告，111 年度中央政府總預算歲入 2 兆 2670 億元，歲出 2 兆 2510 億元，歲入歲出賸餘 160 億元，扣除債務還本 960 億元，尚須融資調度 800 億元，以舉借債務 439 億元及移用以前年度歲計賸餘 361 億元予以彌平。

主計總處說明，111 年度歲入決算數 2 兆 7108 億元，較預算數增加 4438 億元，包括稅課收入增加 4002 億元、財產收入增加 160 億元、營業盈餘及事業收入增加 143 億元、其他收入增加 83 億元、規費及罰款收入增加 50 億元。

111 年度歲出決算數 2 兆 2144 億元，較預算數節餘 366 億元，包括債務支出節餘 114 億元、一般政務支出節餘 80 億元、教育科學文化支出節餘 70 億元、補助及其他支出節餘 29 億元、社會福利支出節餘 27 億元、國防支出節餘 19 億元、經濟發展支出節餘 18 億元、退休撫卹支出節餘 6 億元、社區發展及環境保護支出節餘 3 億元。

主計總處表示，111 年度中央政府總預算執行結果，歲入、歲出相抵，賸餘 4964 億元，較預算數增加 4804 億元，經扣除償還債務 1500 億元後，111 年度歲計賸餘 3464 億元。原預算之舉借債務 439 億元及移用以前年度歲計賸餘 361 億元均未執行。

至於中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算，主計總處說明執行結果，歲入決算數 6 億元，主要是變賣工程廢料等收入；歲出決算數 2264 億元，較預算數節餘 34 億元，主要辦理軌道建設及水環境建設等計畫經費節餘所致；歲入、歲出相抵，差短 2258 億元，全數以舉借債務彌平。

行政院會通過「111 年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表 (營業及非營業部分)、中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算」，將函送監察院。陳閣於院會裁示，未來仍請各機關本於撙節原則加強預算執行，並妥適運用財務資源積極推動政務，以謀求國家永續健全發展。