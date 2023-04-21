旅宿業人力短缺 勞動部攜交通部祭聘僱補助每人5000元

旅宿業面臨人力短缺問題，交通部觀光局今 (21) 日表示，將推動旅宿業補助措施，符合聘僱條件者，每人每月提供 5000 元獎助金，最長可領 12 個月，以鼓勵業者改善勞動條件，增加及穩定人力服務量能與品質；同時，勞動部勞動力發展署也將配合觀光局計畫，加強提供專案媒合服務。

發展署表示，自去年 5 月起與觀光局合作持續辦理觀光暨旅宿業專案媒合，除辦理各式大中小型徵才活動外，並依據觀光旅宿產業特性，運用安穩僱用計畫、職務再設計 (輔具) 及訓用合一等就業促進措施資源，增加勞雇雙方媒合誘因，積極協助業者補實人力缺口。

觀光局祭出旅宿業補助措施，業者如新增聘僱房務及清潔服務人員，北部地區 (北北基桃竹) 每月薪資達 3.3 萬元以上，其他地區每月薪資達 3.1 萬元以上，於任職滿 6 個月後，補助業者每人每月 5000 元獎助金，最長 12 個月。

發展署指出，為更有效協助旅宿業者補實人力，啟動與觀光局合作，針對薪資水準符合申請觀光局補助的職缺，進行新一階段專案媒合服務。發展署呼籲，旅宿相關業者如有求才需求，可向觀光局或觀光局所指定的公協會提出職缺需求，同時至台灣就業通或各地區公立就業服務機構登錄職缺，發展署將依觀光局彙集業者的職缺需求，立即進行專案媒合服務。