五泰輕軌可行性研究獲政院核定 力拚2030年完工

五股泰山輕軌可行性研究歷經 13 年，今 (14) 日終獲行政院核定，新北捷運局表示，為加速推動五泰輕軌，已先行啟動綜合規劃作業，積極爭取 2 年內完成綜合規劃中央核定，朝向核定後 6 年完工通車目標、2030 願景邁進，以完成三環六線捷運路網。

新北捷運局表示，五泰輕軌於 2010 年 8 月完成可行性研究，國發會於 2022 年 2 月 21 日建議行政院核定，經過 1 年多的等待與補充，在地方與中央共同合作努力之下，終獲得行政院宣布核定。

捷運局長李政安說明，爭取等待過程中，捷運局仍不停歇，已於去年 6 月先行啟動綜合規劃，可接續辦理加速推動，朝向 2024 年第 1 季提出綜規報告送中央審議為目標，並預計核定後 6 年完工。

五泰輕軌路線全長 11.6 公里，設置 14 座車站及 1 座機廠，可與環狀線北環段 Y22、蘆洲線蘆洲站以及機場線規劃增設 A5a 站轉乘。計畫預估總工程經費 227.29 億元，新北市府負擔 155.57 億元，中央補助 72.22 億元，路線行經三重、蘆洲、五股、泰山，共計 36 萬人口稠密地區。

五泰線路線圖。(新北捷運局提供)

新北捷運局指出，五泰輕軌興建預期可解決現況該區域道路交通服務水準不佳問題，並帶動區域發展，以提供市民安全、便捷的捷運運輸。

此外，新北捷運局已預留後續延伸板橋路廊的泰板輕軌，預期透過五泰及泰板輕軌連結，串接新北多條運輸路網，將可成為新北市南北連貫之骨幹公共運輸，引導都市成長。